В России пройдут памятные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения Никулина

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Несколько памятных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения артиста цирка, киноактера, народного артиста СССР Юрия Никулина, планируется провести в России, сообщили в пятницу участники пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации соответствующей программы.

100 лет со дня рождения народного артиста СССР Юрия Никулина исполнится 18 декабря 2021 года.

"Намечен целый ряд, не люблю слово мероприятий, но действ, скажем. С понедельника три дня подряд будут дни открытых дверей в нашем фонде "Цирк и милосердие". Там есть небольшой музей, он одновременно музей Юрия Владимировича Никулина и музей цирка", - сказал генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре, президент благотворительного фонда Ю. В. Никулина "Цирк и милосердие" Максим Никулин. Директор благотворительного фонда Ю. В. Никулина "Цирк и милосердие" Ирина Зайцева пояснила, что они сохранили личный архив семьи артиста и его рисунки. И с 23 августа фонд открывает двери для людей, желающих посмотреть на эти уникальные экспонаты, для них проведут экскурсию, артисты покажут мастер-классы, можно будет пообщаться с ветеранами цирка.

Вечера памяти артиста планируют провести 18 декабря в Цирке на Цветном бульваре, а также в Смоленске (Никулин родился в Смоленской области). Кроме того, выставка будет открыта в Артиллерийском музее в Санкт-Петербурге - городе, который защищал Никулин как участник Великой Отечественной войны. А в Сестрорецке может появиться сквер имени легендарного актера. Большая экспозиция, посвященная артистам цирка в годы Великой Отечественной войны, откроется в парке "Патриот", часть этой экспозиции будет рассказывать о Юрии Никулине.

Памятная звезда артиста и фотовыставка

Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в свою очередь отметил, что "Никулина помнят везде, на всем постсоветском пространстве нет такого места, где бы не знали Никулина".

В этом цирке открыли памятную звезду, посвященную артисту, там также будет организована специальная фотовыставка о его работе в кино, театре, цирке и общественной деятельности.

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке появится новая программа, посвященная жизни и творчеству Никулина, сообщила и.о. директора Валерия Макаровская.

А на площадке Цирка Никулина поставят спектакль в его честь, премьера которого ожидается в феврале.

Председатель Союза цирковых деятелей РФ, народный артист РФ Евгений Биляуэр назвал Никулина не только выдающимся мастером цирка и кино, но и выдающимся человеком, который всю жизнь посвятил не только искусству, но помощи и развитию циркового искусства. В Союзе появился стенд с фотографиями Никулина разных лет, в ноябре запланирован круглый стол, посвященные артисту.

О жизни цирка сегодня

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, несмотря на сложности пандемии, проведет фестиваль "Лучшие клоуны мира". Уже начался отборочный тур в Москве, а заключительный этап и финал пройдут в Петербурге.

А артисты Цирка на Цветном бульваре отправятся с программой в Луганск. "Мы сейчас отправляем программу нашего цирка в Луганск. Мы с ними дружим, отец там работал в свое время", - рассказал Максим Никулин.