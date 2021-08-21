Фестиваль "Jazzовые сезоны" соберет в Подмосковье российских и американских музыкантов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Программа VII Международного фестиваля "Jazzовые сезоны", который пройдет 21 и 22 августа в подмосковном музее-заповеднике "Горки Ленинские", объединит российских, американских и кубинских исполнителей. Об этом сообщил художественный руководитель смотра, народный артист России Игорь Бутман.

"Мы пригласили одних из лучших музыкантов, мировых звезд", - подчеркнул Бутман.

Хедлайнером первого дня станет кубинско-американское трио Альфредо Родригеса, второго - группа гитариста Рузвельта Колье из США. По традиции для гостей опен-эйра выступит Московский джазовый оркестр Бутмана с пианистом и вокалистом Олегом Аккуратовым, а также с певицей Fantine. На сцену выйдут LRK Трио, проект певицы Кристины Ковалевой "Христя в Намистi", Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, Оркестр им. Георгия Гараняна и другие.

"Конечно же, будет много песен, уже известных слушателям, мои авторские песни. Также в память об ушедшем в этом году Чике Кориа исполню песни из его репертуара", - рассказала Fantine.

Площадкой фестиваля станет большая поляна усадьбы, что поможет соблюсти социальную дистанцию, а также разместить большое количество площадок. Будет организован фуд-корт, хоккейная школа Вячеслава Фетисова, школа настольного тенниса Максима Шмелева, пройдут мастер-классы по живописи и другим видам искусства. Впервые будет работать специальная зона для собак, если кто-то из гостей захочет приехать с питомцем. Для гостей фестиваля каждые полчаса будут курсировать бесплатные автобусы между станцией метро Домодедовская и музеем-заповедником.