Мультимедиа-шоу показали на здании отреставрированной фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Мультимедийное мэппинг-шоу, организованное госкорпорацией "Росатом", прошло на центральном фасаде исторического здания бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде, отреставрированного к 800-летию города.

Здание изначально являлось частью архитектурного ансамбля банка Рукавишниковых и было построено в 1911-1914 годах модернистским архитектором Федором Шехтелем по заказу нижегородского купца Сергея Рукавишникова. Оно содержит элементы готической архитектуры: декоративные копьевидные башенки и стрельчатые высокие окна. В 1915 году здесь разместилась эвакуированная из Варшавы швейная фабрика, которая в 1960-е годы стала производственным объединением "Маяк".

Около 23:00 на фасаде появились изображения искр и геометрические фигуры, их в свою очередь сменили сюжеты мифологии, математические формулы и витрувианский человек. Затем на здание стали проецироваться виды готического собора, а также маяка, что стало отсылкой к названию бывшей фабрики, располагавшейся здесь.

Кроме мэппинг-шоу зрители смогли увидеть шоу дронов - над Волгой напротив здания Волжского пароходства в воздух поднялись более тысячи дронов. Они изобразили несколько фигур: башню Нижегородского кремля, собор, герб Нижнего Новгорода, а также колокол.

"Памятник архитектуры на Нижневолжской набережной, известный как бывшая фабрика "Маяк", - одно из самых знаковых зданий в Нижнем Новгороде. Оно долгое время пустовало, историческая плитка с фасада осыпалась, кирпич на некоторых участках был утрачен или крошился. Нужно было спасать объект культурного наследия, и нам удалось это сделать к юбилею города. Реставраторы провели сложную и кропотливую работу, чтобы вернуть памятнику исторический облик", - отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

В рамках инфраструктурной программы "Символы 800", которая направлена на преобразование городских локаций к юбилею города, рабочие укрепили стены, заменили почти треть плитки (более 34,4 тыс. штук), восстановили штукатурку и лепной декор. Общее финансирования фасадных работ составило 68 млн рублей, а внутренней реставрации - 20,7 млн рублей.