Премьера комедии "БУМЕРанг" Петра Буслова открыла фестиваль "Короче" в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" открылся в пятницу органным концертом с музыкой из кино в Кафедральном соборе и эксклюзивной премьерой криминальной комедии Петра Буслова "БУМЕРанг" с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях в кинотеатре "Заря". Президент смотра продюсер Сергей Сельянов на торжественной церемонии пообещал кинематографистам, которые в этом году представят в конкурсе свои работы, что "Короче" навсегда останется в их памяти, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония открытия началась с "ключевого для всех калининградцев места", как охарактеризовал его программный директор смотра Артем Рыжков, - Кафедрального собора. Он приветствовал гостей вместе с отборщицей смотра, главным редактором "Кино в деталях" Надеждой Королевой. Третий член команды отборщиков, кинокритик Вадим Рутковский, не смог приехать в Калиниград.

"Короче, мы в офлайне! Иметь возможность провести фестиваль очно в довольно сложных обстоятельствах, в которых мы живем второй год подряд, - это большая удача. Мы отобрали 36 фильмов, все премьеры. Правило премьерности становится для нас особенно важным, даже принципиальным", - сказала Королева. В этой части торжественного вечера присутствующих ждал органный концерт: под сводами собора прозвучали композиции из сериала "Игра престолов", главная тема из фильмов про Гарри Поттера, музыка из франшизы "Мстители" и другие.

Вечер продолжился в кинотеатре "Заря", который на время проведения фестиваля по традиции станет одной из ключевых площадок. Именно здесь зрителям и жюри покажут конкурсную программу. Гостей смотра приветствовал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. "Это очень калининградских кинофестиваль, но он сокращает социальную дистанцию между нами и страной. Давайте быть вместе, быть рядом друг с другом", - сказал он со сцены.

Президент "Короче" Сергей Сельянов подчеркнул, что смотр создавался для калининградцев: организаторы с самого начала хотели, чтобы город принял его и полюбил. "Фестиваль сразу получился. Первый фестиваль и девятый ничем не отличаются в том смысле, что они все прекрасны. Вы запомните его на всю жизнь. <…> Девятый фестиваль "Короче" открыт", - объявил он.

Первым показом фестиваля стала криминальная комедия Петра Буслова "БУМЕРанг" о владельце фармакологического бизнеса, чья жизнь меняется после того, как на крышу его нового автомобиля падает безработный художник. Роли в проекте исполнили Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев. "Вы - первые мои зрители. Смотрите с удовольствием, потому что фильм сделан с огромной любовью к кино", - поделился режиссер, представляя картину. Зрители встретили фильм продолжительными аплодисментами.

О фестивале

Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые состоялся в Калининграде в 2013 году. В этом году он пройдет при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Оценивать конкурсные проекты будут режиссер Юрий Быков, актеры Максим Лагашкин, Марина Александрова и другие кинематографисты. Председателем жюри по традиции станет продюсер, глава студии "Профит" Игорь Толстунов. Задача смотра состоит в продвижении молодых авторов со всей страны, ежегодно фестиваль получает работы из разных регионов России.