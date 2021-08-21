Арктический фестиваль "Териберка" открылся в одноименном селе на берегу Баренцева моря

ТЕРИБЕРКА /Мурманская область/, 21 августа. /ТАСС/. Шестой Арктический фестиваль "Териберка" открылся в одноименном старинном селе в Мурманской области, где снимали фильм "Левиафан", передает корреспондент ТАСС с места события. Программу фестиваля рассчитали на два дня, пройдут концерты и мастер-классы, дискуссии о туризме и жизни на севере, презентация арктической кухни и многое другое.

Фестиваль разделили на тематические зоны. Например, площадки мастер-классов и торговли, где можно купить работы местных мастеров. Площадка "Диалоги", на которой состоялась сессия "Туризм на арктических территориях на примере Мурманской области" с участием в онлайн формате руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Ярмарочная зона "Арктическая кухня", где можно попробовать блюда из местных продуктов, таких как треска, гребешки, крабы, оленина и многих других. Предусмотрели зону активного отдыха с каякингом, фридайвингом и сапсерфингом, доступны полеты на вертолете и морские прогулки.

В рамках "Териберки" также состоится фестиваль электронной музыки Format с участием ведущих российских и местных диджеев. На основной сцене фестиваля запланировали большую концертную программу с участием местных и российских рок- и кавер-групп, хедлайнерами которой станут "СЛОТ" (Москва), Amatory (Санкт-Петербург) и "Мара" (Москва).

О фестивале

Фестиваль "Териберка" стал визитной карточкой региона, ежегодно принимая около 5 тыс. участников и туристов, он проводится в Мурманской области с 2014 года, в 2020 году из-за пандемии не проводился. В 2021 году фестиваль включили в план председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

Село Териберка с населением около 1 тыс. человек, расположенное в 120 км от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана, стало известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В последние годы - это популярное туристическое место, куда едут любители охоты, рыбалки, морских прогулок, дайвинга, сноуборда, кайтсерфинга и обычные путешественники, чтобы увидеть северное сияние, кладбище кораблей, ледовые поля и заснеженные океанские пляжи. Ежегодно село посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцы.