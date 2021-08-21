Денис Мацуев открыл фестиваль "Alma mater: "Новые имена" в Суздале"

СУЗДАЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев открыл традиционный фестиваль "Alma mater: "Новые имена" в Суздале", который из-за пандемии был перенесен с июля 2021 года. В программе также приняли участие юные музыканты, стипендиаты фонда "Новые имена".

Фестиваль "Alma mater: "Новые имена" в Суздале" с участием юных исполнителей и известных музыкантов пройдет в Суздале 21-22 августа. Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию летней творческой школы фонда "Новые имена". С 2018 года он проходит в городе каждое лето как результат многолетнего сотрудничества фонда, его президента и народного артиста РФ, пианиста Дениса Мацуева и Владимирского губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина.

"Мне очень приятно здесь в очередной раз быть при такой погоде. Фестиваль "Alma mater" уже прочно встал на нашу карту. Для нас это место не простое, мы здесь выросли. В этой школе знаменитой прошли школу не только творческую, но и, можно сказать, жизненную. Все мы сегодня на сцене - как ветераны "Новых имен", так и совсем юные, которые сегодня будут наши искорки", - сказал журналистам президент фонда "Новые имена" Денис Мацуев.

Он добавил, что на открытии фестиваля исполнил не просто знаменитое произведение Джорджа Гершвина "Rhapsody in blue". "Хит всех времен и народов, но с небольшими нашими вкраплениями. С моими партнерами музыкантами Андреем Ивановым и Александром Зингером мы делаем несколько каденций, джазовых импровизаций внутри этой рапсодии", - сказал Мацуев.

Изначально провести фестиваль планировалось 4-5 июля 2021 года, однако из-за эпидемической ситуации мероприятие перенесли на конец августа. Зрители на концерты допускаются только при наличии сертификата о вакцинации от ковида или отрицательного ПЦР-теста. Концерт проходит на площадке туристического комплекса "Суздаль", где проходят летние творческие школы фонда "Новые имена".

Вместе с Денисом Мацуевым и Владимирским губернаторским симфоническим оркестром в амфитеатре выступили лауреаты российских и международных конкурсов Даниил Тюрин (фортепиано) и Александр Рублев (труба). В программе концерта прозвучали произведения Дмитрия Шостаковича, Карла Марии фон Вебера, Жана-Батиста Арбана, Джорджа Гершвина и других авторов. По традиции концерт завершится выступлением джазового трио в составе Дениса Мацуева (фортепиано), Андрея Иванова (контрабас), Александра Зингера (ударные). В день закрытия фестиваля, 22 августа, в Суздале выступят юные исполнители и стипендиаты "Новых имен" Варвара Петрова (гобой), Анна Катенина (кларнет), Семен Саломатников (труба), Тихон Евланов (виолончель), Иван Попов (балалайка).