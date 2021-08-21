Более 500 артистов приняли участие в российско-греческом фестивале христианской культуры

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Творческие мастер-классы, выставки, конкурсы и концерты национальных и духовных коллективов состоялись в рамках пятого международного благотворительного фестиваля христианской культуры "Россия - Греция. Вместе сквозь века", который проходил в субботу в Москве.

Мероприятия фестиваля впервые прошли на двух площадках: в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя и на Соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ.

Утром у главного храма ВС РФ прошел молебен, а также была принесена икона святого Феодора Ушакова с частицей его мощей и тапочек святителя Спиридона. Гости фестиваля могли послушать русскую и греческую музыку, увидеть национальные танцы и показ русских и греческих костюмов, поучаствовать в творческих мастер-классах. Также в храме была организована историческая выставка "Непобедимый адмирал: святой праведный воин Феодор Ушаков", в которой собраны 40 экспонатов и более 20 раритетов, связанных с жизнью адмирала.

Гала-концерт фестиваля начался вечером в субботу в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя. Председатель оргкомитета фестиваля, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин в обращении к участникам и зрителям напомнил о роли русского адмирала Федора Ушакова в восстановлении независимости греческого государства. "Это пятый наш фестиваль. Напомню, что первые три мы проводили в замечательном месте - [на] удивительном острове Корфу, что в Греции, остров, связанный с великими победами адмирала Ушакова, который брал этот остров, который, кстати, помогал и Греции в освобождении от османского ига", - сказал Степашин.

К участникам фестиваля также обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который напомнил о подвигах греческих и русских воинов в борьбе за независимость Греции и отметил ее особую историческую и духовную связь с Россией. "Память о павших героях, об их жертвенном подвиге священна для жителей России и Греции. Русская православная церковь неизменно ратует за сохранение этой памяти, вносит значимый вклад и укрепление добрых отношений между нашими странами и народами, связанными общей христианской верой и близкой по духу культурой", - подчеркнул патриарх в обращении, которое было зачитано на гала-концерте.

С праздником российско-греческой культуры участников также поздравили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, посол РФ в Греции Андрей Маслов, глава Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Программа фестиваля

В концертной программе фестиваля приняли участие более 500 артистов. В их числе Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" имени Надежды Надеждиной, народная артистка России Анна Литвиненко, православный хор и ансамбль инженерных войск ВС РФ, танцевальный коллектив Греческого культурного центра, ансамбль народного танца "Иван да Марья", ансамбль народной песни "ЛюбоЖить", митрополичий мужской хор "Символ веры", мужской камерный хор "Логос" и другие. Трансляция концерта проходила на российском телеканале "Спас", а также греческом телевидении и в интернете.

Частью фестиваля стала благотворительная акция "Марафон добрых дел", в рамках которой были награждены победители Всероссийского конкурса детского рисунка "Дружба российского и греческого народов". 30 детям из многодетных семей вручили ценные подарки к школе.

О фестивале

Фестиваль "Россия - Греция. Вместе сквозь века" организован в рамках перекрестного года истории России и Греции. В 2021 году отмечается 200-летие греческой национально-освободительной революции и 20-летие прославления в лике святых российского адмирала Феодора Ушакова.

Организатором фестиваля является Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского. Событие организовано при поддержке Русской православной церкви, Совета Федерации, МИД РФ, Минобороны РФ, Минкультуры РФ, Императорского православного палестинского общества и Межпарламентской ассамблеи православия.