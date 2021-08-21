Юбилей Нижнего Новгорода отметили масштабным гала-шоу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Масштабное гала-шоу "Начало нового" прошло в Нижнем Новгороде в честь 800-летия города. Оно стало кульминацией празднования юбилея города, в программу которого вошло более 150 культурных, спортивных, образовательных, бизнес-мероприятий. В субботу торжества начались с шествия и фестиваля духовых оркестров, а также выставки ретро-автомобилей ГАЗ.

Перед началом основного представления с 800-летием Нижний Новгород и его жителей поздравил президент России Владимир Путин, который посетил город, осмотрел Нижегородский кремль после проведения реставрации и благоустроенный парк "Швейцария". Как отметил президент со сцены, установленной на Нижневолжской набережной, в городе "буквально сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России". "Их олицетворяют старинные храмы, духовные святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам Кремль и мощные современные заводы, Ока и Волга - древние торговые пути и транспортные магистрали, связывающие всю Евразию", - сказал глава государства, посоветовав всем, кто откладывает поездку в Нижний Новгород, обязательно посетить город, который "завораживает, очаровывает своей красотой".

Сцена, на которой прошло гала-шоу "Начало нового", была установлена в центре города у здания Волжского пароходства. Особенностью сцены, выполненной в виде цифры 8, стало то, что она находилась на воде. "Мне было очень важно, что эта церемония стала визитной карточкой Нижнего Новгорода, это начало нового. Никогда нигде в России такую сцену на воде не строили, для меня это был большой вызов", - рассказал режиссер шоу Илья Авербух.

По его словам, само представление построено по принципу, по которому строятся церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. "У нас нет ведущего, который отбивает отдельный блок или говорит: "Вот сейчас вы увидите". Одно действо быстро сменяется другим. Я думаю, что после [церемонии открытия зимней] Универсиады в Красноярске в 2019 году это самое масштабное [шоу], что проходило на территории России", - добавил Авербух.

Шоу с историей

Представление на Нижневолжской набережной состояло из нескольких блоков, которые рассказывали о Нижнем Новгороде и его истории, в том числе с помощью современных мультимедиатехнологий. Одной из центральных стала тема водной стихии, рек Волги и Оки, на берегах которых стоит Нижний Новгород. Ее воплотили в своем выступлении прославленные художественные гимнастки, уроженки Нижнего Новгорода Дина и Арина Аверины. Под увертюру к опере "Руслан и Людмила" Михаила Глинки в исполнении оркестра, которым дирижировал почетный нижегородец, номинант премии "Грэмми" Максим Емельянычев, спортсменок подняли над Волгой флайбордисты. На сцену они вышли под произведение композитора Александра Скрябина, которое сыграл другой известный уроженец города, пианист Даниил Трифонов.

Нижегородской ярмарке - одному из знаковых для города символу - был посвящен отдельный танцевальный и мультимедийный номер. Ярмарка была крупнейшим центром торговли России XIX века, который привлекал иностранцев со всего мира. Среди знаменитых ее посетителей были писатели Александр Дюма-отец и Льюис Кэрролл, Жюль Верн, который так и не смог побывать в России, тем не менее подробно описал ее в одном из своих романов - "Михаил Строгов". На сцене такое знакомство с пестротой и колоритом, которым славилась ярмарка, под музыку из балета "Петрушка" Игоря Стравинского совершила персонаж Кэрролла - Алиса.

Необычное пространство сцены с мультимедийным экраном и фонтанами по ее краям, подчеркивавшими место действия, позволяли создавать впечатляющие по числу участников номера, как, например, постановка, посвященная Валерию Чкалову - в ней был задействован симфонический оркестр, шоу барабанщиков, несколько десятков танцоров в форме летчиков и даже модель самолета середины 1930-х годов.

По словам Ильи Авербуха, главной задачей шоу, которое зрители могли также увидеть в эфире "Первого канала", было рассказать России о Нижнем Новгороде, заинтересовать городом жителей других регионов. Поэтому постановка была полна совершенно разными символами и образами, людьми и песнями, без которых город невозможно представить. Это Федор Шаляпин и Максим Горький, выпускавшаяся Горьковским автозаводом "Волга", на которой выехали исполнители в одном из номеров, и спроектированные в Нижнем Новгороде всемирно известные суда на воздушных подушках "Валдай" и "Метеор", показавшиеся на Волге под звучание известных строчек: "Издалека долго...".

Финальную точку в представлении поставил праздничный фейерверк, продлившийся более восьми минут. Его особенностью стало то, что длина его залповой линии составила более 700 м.

Юбилейные торжества продолжаются

После окончания шоу на главной сцене начались концерты на площадках в каждом районе города, на каждой выступил хедлайнер из числа известных российских исполнителей. На сцену, установленную на площади Минина, вышел Баста, на стадионе "Труд" в Сормовском районе сыграл свою программу хип-хоп-исполнитель Feduk (Федор Инсаров), на площади Киселева в Автозаводском районе - рэпер L'One (Леван Горозия), а на Советской площади в Советском районе - группа Uma2rman.

По словам участников Uma2rman - братьев Кристовских, которые являются уроженцами Нижнего Новгорода, выбор места для выступления был во многом не случайным. "Буквально в ста метрах - квартира, где живет младшая сестра, поэтому многие соседи пойдут на концерт. А те, которые не пойдут, просто окна откроют", - шутили музыканты.

Субботним гала-шоу праздничные мероприятия в честь 800-летия Нижнего Новгорода не заканчиваются. "22 августа начнется с открытия боевого хода Кремля, который наконец-то распахнет свои двери для нижегородцев и гостей города. Можно будет впервые за 230 лет пройти по боевому ходу, обойти стены - это двухкилометровый маршрут, который занимает около двух часов, поэтому надо рассчитывать свои силы", - рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Кроме того, в воскресенье праздничные мероприятия после благоустройства пройдут в парке "Швейцария", вечер завершится концертом классической музыке в воссозданной ракушке в Александровском саду.

"Все, что мы хотели сделать к сегодняшнему дню, мы сделали. Открылись многие пространства: Покровка, по которой можно пройти, частично открыта Стрелка - там уже тысячи людей. Важно, что работа продолжается, будет еще много открытий после 21 августа", - добавил Беркович.