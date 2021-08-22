В Петербурге назвали победителей XIII конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Лауреатов XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой назвали в субботу в Петербурге. Все лауреатские звания жюри отдало вокалистам из России.

Церемония награждения прошла поздно вечером в Академической капелле. Первую премию разделили выпускница Санкт-Петербургской консерватории, меццо-сопрано Зинаида Царенко (класс профессора Ольги Кондиной) и артист молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Чеблыков. Ему присуждены также Приз зрительских симпатий и специальная премия "Лучшему баритону", связанная с именем певца Большого театра эпохи "Золотого века" Юрия Мазурока, 90-летний юбилей которого отмечается в этом году.

Лауреатом второй премии стал еще один выпускник Санкт-Петербургской консерватории, а сейчас артист молодежной оперной программы Большого театра Алексей Кулагин. Третью премию жюри присудило студентке Московской консерватории Марии Мальцевой.

Польской певице Александре Шмид вручен специальный приз Фонда Елены Образцовой. Дипломантами конкурса стали певцы из Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Монголии, Узбекистана.

Неожиданным на церемонии награждения финалистов стало объяснение в любви, которое сделал прямо на сцене тенор из Казахстана Кудайберген Абильдин. Встал на колено, он попросил руки у своей соотечественницы Мадины Оразбай и получил согласие. Зрители поздравили молодую пару.

Мнение жюри о прошедшем конкурсе

"Сегодня самое большое количество выдающихся певцов на сценах всего мира из России. Если бы их не было в нашем международном мире, качество спектаклей во всех великих оперных театрах было бы намного ниже. Это бесспорно", - сказал на итоговой пресс-конференции член жюри, руководитель агентства "Gerstel International Opera Management" Тэдди Герстел (Швейцария).

"Страной великих голосов" назвала Россию руководитель международного проекта "Opera for Peace" Джулия Лагаузер (Франция), по мнению которой конкурс Елены Образцовой - "один из самых крупных и значимых конкурсов в мире".

Солистка Мариинского театра, народная артистка России Ольга Бородина поблагодарила своих западных коллег, работавших в жюри, за то, что они "согласились приехать в Россию в такое сложное время, чтобы поддержать конкурс".

Художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, народная артистка России и Украины Лариса Гергиева обратила внимание на обилие хороших голосов, среди которых было как никогда много меццо-сопрано. Этим голосам всегда по-особому радовалась Елена Образцова, чей конкурс продолжает жить и открывать новые имена.

В финале конкурсанты исполнят оперные арии в сопровождении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением Михаила Татарникова.