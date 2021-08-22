Московский симфонический оркестр дал концерт в Градаре

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Московский симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина вечером в субботу исполнил произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова в Градаре (область Марке). Как сообщил "Русский дом" в Риме (представительство Россотрудничества), концерт приурочен к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери (1265-1321).

Концерт прошел у стен старинного замка, в котором, согласно легенде, происходили тайные встречи Франчески да Римини и ее возлюбленного - эта трагическая история любви была увековечена в "Божественной комедии" Данте. Сначала прозвучала фантазия Чайковского 1876 года, а затем оперная певица Светлана Касьян с солистами Большого театра Иваном Гынгазовым и Николаем Казанским исполнили одноименную камерную оперу Рахманинова.

22 августа у стен замка Градары пройдет еще один концерт, а 23 августа российские исполнители выступят на Адриатическом побережье в Пезаро. В этом городе уже более 40 лет проводится оперный фестиваль имени Джоаккино Россини.

"Когда я впервые приехала Градару, еще до пандемии, я была невероятно впечатлена после посещения замка где, как известно, развивалась драматическая история Франчески да Римини, вдохновившая великого Данте. Мне сразу пришла в голову идея, что именно здесь должна звучать музыка двух русских гениев - Чайковского и Рахманинова, - рассказала директор "Русского дома" Дария Пушкова. - Совместный с мэрией Градары проект Россотрудничества навсегда останется яркой музыкальной страницей в истории города Градара и области Марке".