Первый крупный концерт с начала пандемии проходит в Нью-Йорке с участием мировых звезд

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Первый полномасштабный концерт с начала пандемии проходит в субботу в Нью-Йорке, собрав десятки тысяч людей в самом сердце мегаполиса - Центральном парке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сцена, высотой с многоэтажный дом соберет под своей крышей порядка 25 исполнителей мирового класса, среди которых такие известные мировые исполнители, как Андреа Бочелли, Карлос Сантана, рокеры из группы The Killers, Брюс Спрингстин, Патти Смит, Элвис Костелло, Нью-Йоркский филармонический оркестр. "Это величайший концерт в истории Нью-Йорка", - заявил со сцены мэр города Билл де Блазио.

Мероприятие под названием "Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения" стало кульминацией недели празднований возврата к привычной жизни самого густонаселенного города США. С понедельника в различных районах Нью-Йорка проходили выступления на небольших открытых площадках. Главный концерт проходит на главной поляне Центрального парка площадью в несколько футбольных полей. Только такая площадка могла вместить порядка 75 тыс. человек, которые, как ожидается, придут на праздник.

Возможность проведения настолько крупного мероприятия стала возможной благодаря одним из лучших в стране показателей вакцинации местных жителей - три четверти горожан сделали себе прививку от COVID-19. Именно им организаторы дали возможность бесплатно попасть на выступление мировых звезд музыки - для получения свободного билета было необходимо загрузить на сайт удостоверение о прохождение вакцинации. Делать это надо было, по возможности, заранее из-за большого числа желающих. "Мы за две недели забронировали билеты", - поделилась с корреспондентом ТАСС русскоязычная девушка, пришедшая с подругой.

Масштаб проводимого концерта можно ощутить уже на подходе к месту проведения - примыкающие к парку улицы дорожная полиция не перекрывает, однако рядом дежурят дополнительные экипажи машин правоохранительных служб, пожарной охраны, выполняющей в том числе и функции медицинской помощи. В парке установлены металлические заграждения, которые сформировали отдельный коридор. По пути организаторы несколько раз проверяют распечатанные билеты и удостоверения личности. Около 80% билетов было реализовано бесплатно, стоячие же места в вип-зону стоят около $400, цена более комфортабельных мест достигает от $3,5 до $4,5 тыс. Время ожидания в очередях варьируется от одного до полутора часов, большинство людей в них стоят без масок. "Это очень приятно вернуться и видеть всех этих людей вокруг", - поделился нью-йоркец Джош и выразил надежду, что мероприятие не отразиться на статистике заболеваний в свете распространения штамма дельта.

Говоря о лейтмотиве мероприятия, символизирующего возвращение к нормальной жизни после пандемии, одна из полицейских отметила: "Хочу, чтобы это оказалось правдой. Это все, что я могу сказать".