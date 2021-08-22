Итальянцы покажут спектакль "Вишневый сад" на Чеховском фестивале в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Проходящий в Москве XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова представит российским зрителям спектакль "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова в постановке итальянского режиссера Алессандро Серра (Компания Умберто Орсини). Показы пройдут 22 и 23 августа на сцене столичного Театра имени А. С. Пушкина, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Продолжительность итальянской версии "Вишневого сада" - 1 час 50 минут. Спектакль идет без антракта на итальянском языке с русскими титрами. Все билеты на оба показа полностью раскуплены", - уточнила собеседница агентства.

Она рассказала, что, согласно афише, режиссура, драматургия, костюмы, сценография и свет выполнены Алессандро Серра. Исполнителями ролей выступают 12 итальянских актеров.

О спектакле

Как отмечается в пресс-релизе, Антон Чехов искренне полагал, что его пьесы - комедии. Свою последнюю работу для театра - "Вишневый сад" - он считал почти фарсом. Даже самые близкие писателю люди так и не смогли понять почему. Режиссер Алессандро Серра, возможно, нашел способ соединить комедию и драму, которые всегда находятся рядом в чеховских произведениях.

"Итальянский постановщик, восхитивший в 2017 году публику и критику своим "Макбетом", не опустил ни строчки авторского чеховского текста, полагая, что этой драматургии нет равных", - подчеркнула представитель пресс-службы Чеховского фестиваля. А в подтверждение процитировала самого Серра. "С Шекспиром работать легче, можно дать волю своей фантазии. А Чехова чуть тронь, и он уже кровит", - убежден режиссер.

По мнению критики, ритмически выверенный, словно танец, спектакль похож на веселый вальс. Изящная и острая игра света и тени, именуемая по-итальянски "кьяроскуро", переносит этот танец на край пропасти. Режиссер и сценограф в одном лице, Серра использует все театральные средства, чтобы трагическое и комическое сплелись неразрывно, как в жизни.

О режиссере

Алессандро Серра познакомился с театром в очень юном возрасте, начав с адаптации кинематографических произведений Ингмара Бергмана для театральных представлений, а также через практику боевых искусств.

Он окончил театральный факультет Университета Ла Сапиенца в Риме с дипломной работой по драматургии образа. В 1999 году основал актерскую труппу Teatropersona, с которой начал ставить свои театральные произведения, выступая в роли режиссера, драматурга, создавая декорации, свет и костюмы. В последние годы осуществил постановки по произведениям Сэмюэла Беккета, Бруно Шульца и Марселя Пруста.

В 2009 году создал свой первый спектакль для детей "Принц Полночь", который выдержал более двухсот представлений в Италии и за ее пределами.

В числе его работ "В городе K" (2000), "Чехов не забыт" (2003), "Терезиенштадт" (2005), "Коробка Беккета" (2006), "Трактат о манекенах" (2009), "Большое путешествие" (2013), "Тень вечера" (2015), "Макбет" (2017), "Вишневый сад" (2019).

О фестивале

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова в этом году изменил формат в связи с пандемией коронавируса. Вместо двух месяцев он продлится почти до конца года - с 14 мая по 26 декабря 2021 года. Мировая серия фестиваля включила 13 спектаклей из 11 стран. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры РФ и столичного департамента культуры. Показы спектаклей программы пройдут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Музыкальном театре "Геликон-опера", концертном зале "Зарядье".

Чеховский фестиваль учрежден в 1992 году. С тех пор он проводится раз в два года. За время существования в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны.