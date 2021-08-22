Фестиваль "Jazzовые сезоны" в 2022 году проведут на двух площадках в Подмосковье

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" в 2022 году планируют провести на двух площадках в Московской области, также подготовят ночную программу блюза и джаза. Об этом в воскресенье сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора Подмосковья.

VII Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" под художественным руководством саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана проходит 21 и 22 августа в подмосковном музее-заповеднике "Горки Ленинские".

"Мы обсуждаем проведение фестиваля в следующем году, в год 100-летия российского джаза, уже на двух площадках. Хотим сделать ночную программу блюза и джаза, показывать кино, проводить школы молодых музыкантов, как на фестивале Чайковского", - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что посетители от станции метро "Домодедовская" до фестиваля могут доехать на бесплатных автобусах, которые курсируют каждые полчаса и будут ходить до 23:00.

"Для меня очень важно, чтобы праздник мы делали не только для поклонников этой музыки, но и для тех, кто приезжает сюда в первый раз. Чтобы люди и хорошие музыкальные впечатления получили, и прекрасно провели время на природе. С музыкантами не сложно договориться, все хотят приезжать сюда, особенно зная наше гостеприимство. Московская область нас очень поддерживает, фестиваль планируем и дальше развивать", - добавил Бутман, чьи слова также приводятся в материале.

22 августа на фестивале выступят Бутман и Московский джазовый оркестр, джаз-оркестр Георгия Гараняна, певицы Кристина Ковалевая и Fantine, а также группы QASCAD и Leonid&Friends.