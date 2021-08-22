Режиссер "Домашнего ареста" Петр Буслов снимет фильм "Север" об арктической экспедиции

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Режиссер "Бумера" и "Домашнего ареста" Петр Буслов работает над полнометражной картиной "Север" об арктической экспедиции в середине прошлого века. Об этом он рассказал ТАСС на российском кинофестивале "Короче".

"Сейчас я работаю над новым проектом "Север". Действие этой истории развернется в 1961 году, это будет интересный фильм про арктическую экспедицию и про первый советский атомоход проекта "КИТ". Это полный метр, большой проект. Сейчас я приступаю к съемкам", - рассказал Буслов.

Он добавил, что подробности картины пока не разглашаются.

Лауреат премии "Ника" Буслов дебютировал в большом кино с криминальной драмой "Бумер" (2003), роли в которой исполнили Сергей Горобченко, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Максим Коновалов и другие артисты. Среди его работ также картины "Бумер. Фильм второй" (2006), "Короткое замыкание: Срочный ремонт" (2009), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011), "Родина" (2015 год), сериал "Домашний арест" (2018), "БУМЕРанг" (2021).

Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" завершится в Калининграде в воскресенье. Задача смотра, который существует с 2013 года, состоит в продвижении молодых авторов со всей страны.