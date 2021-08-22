Новый фильм Петра Буслова "БУМЕРанг" может выйти в прокат осенью

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Новая картина Петра Буслова "БУМЕРанг" с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях может выйти в прокат осенью. Об этом режиссер рассказал ТАСС на российском кинофестивале "Короче", где состоялся эксклюзивный показ проекта.

"Вопрос проката зависит от ситуации, которая будет складываться в мире и в стране. Я надеюсь, что она будет благоприятной и мы выйдем этой осенью. Я верю в большой экран, некоторые фильмы стоит смотреть только в кино, и "БУМЕРанг" мы делали для широкоформатного экрана", - сказал Буслов.

По словам режиссера, после широкого проката картина выйдет на одной из российских онлайн-платформ. "Онлайн-платформы - это прекрасно, благодаря им картины обретают вторую жизнь", - пояснил он.

Первый показ нового фильма Буслова, автора криминальной драмы "Бумер" (2003), комедийного сериала "Домашний арест" (2018) и других проектов, состоялся на открытии фестиваля "Короче". "Мне была интересна реакция как опытных, так и начинающих кинематографистов, потому что, как известно, своим показывать всегда сложнее. Говорят, что мнения разделились, и это хорошо, это признак того, что фильм получился. Лично мне картина очень нравится, я считаю, что это одна из лучших моих работ на сегодняшний день. А так ли это - решит зритель", - поделился режиссер.

Фильм "БУМЕРанг" рассказывает о владельце фармакологического бизнеса, чья жизнь меняется после того, как на крышу его нового автомобиля падает безработный художник. Сам Буслов охарактеризовал жанр проекта как "гангстерская нуар-комедия". В создании музыкальной темы принимал участие Сергей Шнуров.

Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" завершится в Калининграде в воскресенье. Задача смотра, который существует с 2013 года, состоит в продвижении молодых авторов со всей страны.