День российского флага отметили на его родине

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Литургия, концертная программа, поздравления от Российского военно-исторического общества, Минобороны России и обед из полевой кухни стали частью празднования Дня российского флага в селе Дединове Московской области, где традиционный триколор впервые подняли на первом российском военном корабле "Орел", сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

"Место празднования (село Дединово) выбрано не случайно - трехцветный российский флаг впервые был поднят на первенце русского военно-морского флота - корабле "Орел". Село расположено на реке Оке, которая в то время была одним из важнейших торговых путей для молодого Московского государства", - сказали в пресс-службе.

По случаю праздника в дединовском храме Казанской иконы Божьей Матери прошло богослужение, которое провел Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (Пономарев). По окончании службы участники переправились на левый берег Оки, где у стелы в честь 300-летия флота прошла торжественная часть с театрализованным представлением о строительстве корабля "Орел" Петром Первым. По окончании торжеств организовали обед на свежем воздухе из полевых кухонь.

Поздравления участников

"Флаг действительно является символом единства нашего народа, - сказал в обращении к участникам празднования митрополит Павел. - Многонациональный, многоконфессиональный народ, но знамя Отечества у нас одно - наш флаг, который объединяет нас всех. Как церковь объединяет нас всех со Христом, так флаг объединяет всех в единое Отечество наше российское".

Зампредседателя РВИО Николай Овсиенко подчеркнул значимость флага как символа государства: "Флаг защищают ценой жизни своей, до последней капли крови. Это самая большая святыня, которая есть в любой войсковой части, в любой армии, также и у нас". Он вручил участникам торжеств 50 подарочных изданий книги "Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории отечества", выпущенной РВИО.

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш в поздравлении напомнил об истории праздника. "352 года назад был поднят этот замечательный флаг - флаг Российской Федерации на паруснике "Орел", который потом нес свою службу по защите государственной границы России в Каспийском море. Не случайно здесь сегодня собралась триада ядерных сил, можно так сказать: представители военно-морского флота, вид вооруженных сил - сухопутные войска, я представляю военно-воздушные силы", - сказал генерал-лейтенант.

Значимость сохранения традиций отметил заместитель главкома сухопутными войсками России Игорь Сиваков. "Нам конечно же приятно находится здесь, где в свое время вершилась история государства российского. Каждая пядь земли Дединово - это и речка Ройка, судоверфь, которая на ней была построена, и корабль "Орел", ботик Петра Первого - конечно же это большая история нашего государства", - отметил полковник.

Об истории флага

В 1667 году царь Алексей Михайлович подписалуказ о закладке корабля "Орел". Он строился в Дединове в целях обеспечения безопасности торгового мореплавания в прибрежных водах Каспийского моря. Год спустя корабль спустили на воду, в 1669 году он вступил в строй. На нем подняли флаг, для изготовления которого заказали материалы трех цветов - белого, синего, красного. Соответствующие документы хранятся в Российском государственном архиве древних актов.