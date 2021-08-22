Волковский театр в Ярославле представит три премьеры на основной сцене до конца года

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова откроет новый театральный сезон 17 сентября и представит до конца 2021 года три премьерных спектакля на основной сцене, в том числе комедию "Предстоящее событие" в постановке художественного руководителя Сергея Пускепалиса. Об этом ТАСС сообщил директор театра Айрат Тухватуллин.

"Открытие 272-го сезона состоится 17 сентября, оно совпадает с началом Международного Волковского фестиваля. До конца года на основной сцене мы представим три премьеры, еще две - на камерной сцене. 24 сентября состоится премьера спектакля Сергея Пускепалиса "Предстоящее событие", - сказал Тухватуллин.

По его словам, 12 ноября на основной сцене пройдет премьера спектакля "Разбитый кувшин" по пьесе Генриха фон Клейста. Спектакль поставит режиссер Волковского театра Николай Дручек.

"В декабре будем показывать детский спектакль "Продавец игрушек" - для семейного просмотра, мы ставим его уже на елку. Плюс, возможно, в этом году будет постановка спектакля "Весы" по Гришковцу. Его планирует поставить Серей Пускепалис", - добавил Тухватуллин.

На камерной сцене Волковского театра зрителей ждут две премьеры - спектакль "Посадить дерево" в постановке Виталия Даушева, а также "Солнечная линия" Сергея Карпова. Эти постановки станут частью театрального проекта "Крупный план" и режиссерской лаборатории.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника и предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".