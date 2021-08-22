Благоустроенный летний дворик в Доме Сироткина открыли в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Летний дворик в нижегородском Доме Сироткина, который является памятником архитектуры федерального значения и филиалом Нижегородского государственного художественного музея, открыли в воскресенье. Здесь расположили временную экспозицию скульптуры Жоана Миро, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

"Благодаря 800-летию в Нижнем Новгороде городе появились новые общественные и выставочные пространства. Одно из них - летний дворик - открывается сегодня возле Дома Дмитрия Сироткина. Здесь был выполнен довольно большой объем работ: благоустроен сад, оборудован лекторий, установлены малые архитектурные формы. Уверен, что этот дворик станет еще одной точкой притяжения для ценителей изобразительного искусства", - сказал на церемонии открытия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Несколько десятилетий этот двор использовался как техническая территория для хозяйственных нужд, после благоустройства в пространстве разместили временную экспозицию, на которой представлена оригинальная скульптура Жоана Миро "Женщина", созданная в 1969 году. Это одна из знаковых монументальных работ Миро, символизирующая визуальное воплощение архетипической женственности и плодородия.

"До 29 августа пройдут мероприятия Дней Эрмитажа в художественном музее, в программе - лекции, посвященные итальянской культуре", - добавили в пресс-службе.

Отдел зарубежного искусства Нижегородского государственного художественного музея располагается в уникальном здании - доме купца Дмитрия Васильевича Сироткина. Жилой усадебный дом является памятником архитектуры федерального значения. Дом был построен в 1916 году по проекту архитекторов братьев Леонида, Виктора и Александра Весниных в подражание стилю неоклассицизм. Особняк стал их первой самостоятельной работой. Строительство продолжалось 635 дней, было задействовано 24 тыс. рабочих 21 специальности.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу празднования, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.