В Абхазии в ходе раскопок найден свинцовый саркофаг V-VI веков

СУХУМ, 22 августа. /ТАСС/. Абхазские и российские археологи в ходе совместных раскопок в Очамчырском городище обнаружили свинцовый саркофаг V-VI вв. Такая находка является единичной в республике, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

"Последние три года мы вместе с российской археологической группой во главе с Александром Скаковым [Институт археологии РАН] проводим раскопки в древнеантичном городе Гюэнос [ныне город Очамчыра]. Каждый год находим что-то оригинальное: в позапрошлом году - арамейское письмо, в прошлом древнегреческое письмо, а в этом году, заканчивая экспедицию, наткнулись на захоронение, на саркофаг свинцовый. Это единичный случай в Абхазии, он очень тяжелый, немного придавленный, но в неплохом состоянии. Мы его очистили, раскопали, и эта находка будет храниться в нашем госмузее", - сказал Джопуа.

По словам абхазского археолога, слой, в котором найден саркофаг, датируется V-VI веками нашей эры. Джопуа полагает, что в нем был захоронен священнослужитель или гражданское лицо, но "кто-то очень значимый", поскольку саркофаг оригинальный, видно, что изготовлен специально для кого-то непростого. "Внутри саркофага был скелет. В настоящее время материалы, найденные вместе с саркофагом, изучаются, как выяснятся другие подробности, мы обязательно о них сообщим", - сказал Джопуа.

Археолог отметил, что в Очамчырском городище в доантичном слое найдена масса археологического материала, свидетельствующего о том, что до появления греков в этом регионе проживали местные люди, следы абхазских племен очень хорошо зафиксированы находками, материальной культурой. "В этом году мы не смогли завершить экспедицию, надеемся, что сможем завершить ее в будущем году. Мы находимся на глубине 4,5 м. Еще ниже идет культурный слой, будем исследовать в будущем году", - сказал Джопуа.

Гюэнос (Гиенос) - древнейший город на территории современной Абхазии, был греческим полисом, впервые упомянут у мореплавателя Псевдо-Скилака, который жил в VI веке до н.э. и в своих исторических периплах использовал сведения различных греческих географов.