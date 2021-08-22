Опера-оратория под управлением Юрия Башмета завершила акцию в честь Невского во Владимире

ВЛАДИМИР, 22 августа. /ТАСС/. Опера-оратория "Хроники. Александр Невский" в исполнении государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета завершила межрегиональную культурную акцию "Венок славы Александра Невского", которая прошла во Владимире. Акция вошла в федеральный план мероприятий, посвященный 800-летию князя, передает корреспондент ТАСС.

С полудня в центре Владимира проходила дневная программа мероприятия на открытом воздухе с интерактивными площадками, ремесленной слободой, концертными выступлениями, кинопоказами. Одним из значимых событий стал большой фестиваль исторических реконструкций, в котором приняли участие ведущие объединения реконструкторов России. Премьерное исполнение во Владимире оперы-оратории современного российского композитора Александра Чайковского "Хроники. Александр Невский" стало финалом акции.

"Исполнение во Владимире отличалось особой ответственностью с нашей стороны, поскольку это с детства известное нам имя (Александр Невский - прим. ТАСС), которое воплощает силу, благородство, любовь, вообще суть нации. Премьера состоялась в рамках ярославского фестиваля, где он родился, а здесь, насколько я знаю, он был похоронен, и весь город в общем - город Александра Невского. Когда я был студентом, я специально приезжал и посещал его место захоронения. Здесь у нас были другие эмоции - более живые темпы, вообще, мне показалось, что это очень гармонировало с каждым сидящем в зале сегодня", - сообщил журналистам Юрий Башмет.

На сцене областного Дворца культуры и искусства произведение исполнили государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Башмета, сводный хор с участием певцов Камерного хора Московской консерватории, Камерного хора Академии хорового искусства имени В. С. Попова, мужской группы хора Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ, Тульского государственного хора, а также Владимирский камерный хор Центра классической музыки. В исполнении также участвовали солисты Игорь Подоплелов (баритон), Олег Цыбулько (бас), Эльмира Караханова (сопрано), известные актеры Владимир Кошевой и Игорь Гордин.

Мировая премьера оперы-оратории "Хроники. Александр Невский", написанной по заказу XIII Международного музыкального фестиваля под руководством Юрия Башмета, состоялась 8 мая в Ярославле. Произведение было создано к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

В июне 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, Владимир стал одним из центров празднования юбилейной даты. Князь Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году.