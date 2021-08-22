Комедия о любви "Как разжечь потухший огонь" получила главный приз фестиваля "Короче"

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Главную награду фестиваля короткометражного кино "Короче", который завершается в воскресенье, получил фильм "Как разжечь потухший огонь" режиссера Сергея Филатова. В анимационной категории награды удостоилась картина "Боксбалет" Антона Дьякова, передает корреспондент ТАСС. Фестиваль "Короче" прошел в Калиниграде в очном формате.

"По поводу этого приза у жюри было полное единодушие. Приз за лучший фильм присуждается картине "Как разжечь потухший огонь" режиссера Сергея Филатова", - объявил председатель жюри, продюсер, глава студии "Профит" Игорь Толстунов. Фильм рассказывает о молодом изобретателе, который мечтает вернуть возлюбленную и для этого придумывает специальное устройство. Роли в проекте исполнили Кирилл Фролов и Аглая Тарасова.

Награду за режиссуру вручили Антону Филипенко, представившему фильм "Fлюгер", приз за лучший сценарий получила Анастасия Завадская, автор комедии "Инопланетяне среди нас. Леонардо" о необычном существе, которое маскируется под человека и мечтает обрести любовь. Приза за лучшую операторскую работу удостоился Антон Дорушенков за фильм "Авако".

Впервые участие в конкурсе принимали анимационные короткометражки. Награду в этой секции получил проект "Боксбалет" Антона Дьякова об истории любви балерины и боксера на фоне исторических событий в стране. "Программа была сложной и нам пришлось драться. Выбор был непростой", - сказал со сцены член жюри, режиссер анимационного кино Константин Бронзит.

Специальный приз жюри присудили картине "Фаза" Кирилла Лукина с формулировкой "чтобы не повторять". Фильм показывает откровенный разговор внука и деда о войне в Афганистане. Диплом жюри c формулировкой "за героя нашего времени" получил проект "Бродяга Бро" Петра Тимофеева о молодом музыканте, который решает создавать рэп из бесед с бездомными людьми. Члены жюри, актер Максим Лагашкин и актриса Марина Александрова также зачитали имена всех участников конкурсной программы фестиваля, уточнив, что готовы с ними сотрудничать.

Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" существует с 2013 года. Его задача состоит в продвижении молодых авторов из всех уголков страны.