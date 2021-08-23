Создателям первого фильма-участника программы рибейтов возместят около 46 млн рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Съемки индийского шпионского боевика под рабочим названием "Производство 70", который стал первым зарубежным проектом федеральной программы рибейтов, продлятся в Санкт-Петербурге до начала сентября, продюсерам возместят около 46 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил организатор съемок в России, генеральный продюсер кинокомпании "Эталон-фильм" Александр Досталь.

Программу компенсации части расходов, связанных со съемками иностранных фильмов в России (рибейт), запустили Минэкономразвития и Российский экспортный центр (РЭЦ). Первым проектом-участником программы стал приключенческий шпионский боевик одной из крупнейших студий Болливуда Yash Raj Films, режиссером которого выступает Манееш Шарма.

"Снять индийское кино в Санкт-Петербурге - это настоящий челлендж. Проекты студии Yash Raj Films всегда насыщены экшеном и сложными постановками трюков, и "Производство 70" - не исключение. Мы смогли организовать реальный Болливуд на улицах Санкт-Петербурга. <…> Мы рады, что помогли не только получить первый российский рибейт нашим индийским коллегам, но и продолжить сотрудничество с крупнейшей болливудской студией, наращивая объемы производства на территории нашей страны", - рассказал Досталь. Кинокомпания "Эталон-фильм" специализируется на организации кинопроизводства на всех этапах, в том числе организует съемки на территории России для иностранных студий.

Героями проекта станут сотрудники службы внешней разведки Индии, которые выполняют миссии в разных странах, в том числе в России. Роли в фильме исполнят популярный индийский актер Салман Хан и актриса Катрина Каиф. На главных улицах Санкт-Петербурга развернутся шпионские игры со сложными погонями и трюками - их постановщиком выступит известный российский каскадер Виктор Иванов. Для организации съемок на территории страны иностранный производитель привлек более 80% российских специалистов от всей численности съемочной группы. Релиз боевика намечен на конец 2022 года, производитель планирует его широкий международный прокат.

Руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко напомнила, что на тестовый период программы рибейтов, который продлится с 2021 по 2023 год, было выделено 300 млн рублей. "Мы надеемся увеличить эту сумму в следующем году, потому что наблюдаем активный интерес со стороны крупнобюджетных международных проектов, для которых такой маленький объем рибейта не представляет интереса, и которые по экономическим причинам вынуждены либо менять место действия в сценарии, либо снимать Россию в кинопавильонах или на площадках других стран", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили ТАСС в РЭЦ, производитель индийского фильма получит 40% от общей суммы затрат на съемки фильма на территории РФ. Таким образом, продюсерам проекта возместят около 46 миллионов рублей, исходя из заявленного бюджета на производство в России на момент подачи заявки.