В театре им. Ермоловой заявили, что проверки не выявили нарушений

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой регулярно проходит все необходимые проверки, в том числе Службы финансового контроля Департамента культуры города Москвы и государственной инспекции труда, они не выявили нарушений, сообщили ТАСС в пресс-службе театра в понедельник.

"Театр регулярно и своевременно проходит все необходимые проверки, проводимые соответствующими организациями, среди которых Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы, Контрольно-счетная палата города Москвы, государственная инспекция труда, Пенсионный фонд России, прокуратура города Москвы. В ходе этих проверок уполномоченными представителями инстанций не было выявлено никаких нарушений, а также не последовало нареканий", - подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что "это дает право дирекции театра оставить без комментариев попытки анализа финансово-экономической деятельности театра группой артистов, находящихся в списке на сокращение".

В пресс-службе театра сообщили, что артистов предпенсионного и преклонного возраста нет в списке на сокращение, в нем лишь актеры, не имеющие ролей в текущем репертуаре, представители театра готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести и достоинства.

"Среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива - как творческой, так и внутренней", - подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что все решения руководства театра о кадровых изменениях основаны на Трудовом кодексе РФ, каждый шаг соответствует законодательству.

"Представители театра готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации ГБУК "МДТ им. М. Н. Ермоловой" и художественного руководителя театра", - сообщили в пресс-службе, добавив, что риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога.

Репертуарная политика

При этом прокат спектаклей, в том числе их включение и исключение из репертуара, осуществляется в соответствии с уставом ГБУК "МДТ им. М. Н. Ермоловой", учитывается заинтересованность зрителей, а также экономическая целесообразность всех процессов и согласованность с основными задачами деятельности учреждения, заявили в пресс-службе.

"Вопросы репертуарной политики относятся к исключительной компетенции художественного руководителя театра. Следует отметить, что действия по реализации новой репертуарной политики в 2013 году привели к повышению объема доходов в 21 раз по сравнению с 2011 годом", - сообщили в театре.

В театре обратили внимание, что все артисты, находящиеся в списке на сокращение и считающие это несправедливым, имеют законное право обратиться в суд.

В июле Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой сообщил о решении сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. В пресс-службе театра подчеркивали, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства РФ.

Позднее в СМИ было распространено обращение от имени одного из артистов театра, который от себя лично и от имени коллег сообщал, что под сокращение в театре могут попасть 29 человек, большинство из которых - артисты, и выступил с критикой в адрес руководства театра.