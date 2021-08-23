Продолжение новогодней комедии "Елки" выйдет в кинотеатрах 16 декабря

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Съемки продолжения новогодней комедии "Елки" стартовали в регионах России после двухлетнего перерыва. В кинотеатральный прокат восьмая часть кинофраншизы выйдет 16 декабря, сообщили ТАСС пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi.

"Восьмую часть популярной кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. Как и предыдущие фильмы, новые "Елки" будут состоять из нескольких новелл. Актерский состав восьмой части пока держится в секрете. Все истории в фильме будут основаны на реальных событиях - это станет одним из новшеств продолжения саги. Новые "Елки" выйдут в кинотеатральный прокат 16 декабря", - сообщили в пресс-службе.

Режиссером фильма станет Антон Богданов, вместе с которым руководить постановкой новелл также будут кинематографисты Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий. Производством картины займутся IVI Originals и студия Bazelevs. Продюсеры проекта - Олег Туманов, Антон Богданов, Михаил Чечельницкий, Лала Рустамова.

"Это будут старые добрые "Елки" и одновременно совсем другие. Впервые за историю франшизы все новеллы, которые зрители увидят на экране, будут основаны на реальных событиях. Мы не расскажем, кто из любимых героев появится в новой части, но обещаем появление новых героев и много сюрпризов", - рассказал Богданов, также известный зрителям по ролям в проектах "Реальные пацаны", "Майор Гром: Чумной доктор" и "Т-34".

Режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов теперь будет осуществлять только общее художественное руководство проектом. По его словам, после выхода "Елок последних" зрители буквально завалили команду сообщениями с просьбой продолжить проект. "Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссеров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в формате "Елок". Их идею поддержали в IVI. Седьмая часть проекта была заключительной для меня - поэтому "Елки" получат продолжение вместе с новой командой", - процитировали Бекмамбетова в пресс-службе ivi.

Проект "Елки" насчитывает семь частей. Первый фильм вышел в 2010 году, последний - в 2018 году. Главными действующими лицами предыдущих частей киносаги в разное время становились герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Режиссерами "Елок" выступали Тимур Бекмамбетов, Жора Крыжовников, Юрий Быков, Егор Баранов, Александр Войтинский и др. Все части проекта входят в топ-40 самых кассовых российских фильмов.