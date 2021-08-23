В театре им. Ермоловой сообщили, что Меньшиков не собирается покидать пост худрука

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Олег Меньшиков не планирует уходить с поста художественного руководителя Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Нет, конечно, нет! Новый директор у нас со второй половины июня", - сказали ТАСС в пресс-службе, отвечая на вопрос, не уходит ли Меньшиков с поста художественного руководителя.

Ранее пресс-служба сообщала, что Меньшиков в июне ушел с поста директора театра.

В июле Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой сообщил о решении сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. В пресс-службе театра подчеркнули, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства РФ.

Позднее в СМИ было распространено обращение от имени одного из артистов театра, который от себя лично и от имени коллег сообщал, что под сокращение в театре могут попасть 29 человек, большинство из которых - артисты, и выступил с критикой в адрес руководства театра

Театр имени М. Н. Ермоловой располагается в старинном здании на Тверской улице в Москве. В 1925 году выпускники студии при Малом театре организовали передвижной театр, который по благословению великой актрисы Марии Ермоловой был назван ее именем. С 1944 по 1956 год театр возглавлял народный артист СССР Андрей Лобанов, с 1970 по 1985, а затем вновь с 1990 года - его ученик, народный артист СССР Владимир Андреев. В апреле 2012 года впервые в театральной жизни столицы Андреев передал полномочия художественного руководителя актеру и режиссеру Олегу Меньшикову.