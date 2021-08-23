Театр им. Ермоловой сократит 18 артистов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой сократит 18 артистов. Об этом сообщил в понедельник журналистам директор театра Сергей Кузоятов.

"Касательно артистов, в списке на сокращение 18 человек", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Кузоятов также прокомментировал информацию в СМИ о том, что театр намерен сократить 29 сотрудников. "Это не имеет никакого отношения к правде", - сказал он, уточнив, что в ряде случаев речь идет о ставках, которые были освобождены ранее и теперь исключаются из штатного расписания.

В июле Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой сообщил о решении сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. В пресс-службе театра подчеркивали, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства РФ.

Позднее в СМИ было распространено обращение от имени одного из артистов театра, который от себя лично и от имени коллег сообщал, что под сокращение в театре могут попасть 29 человек, большинство из которых - артисты, и выступил с критикой в адрес руководства театра.