Кремль знает о ситуации вокруг театра им. Ермоловой, но не намерен вмешиваться

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. В Кремле по сообщениям СМИ знают о ситуации вокруг театра им. Ермоловой, однако не планируют вмешиваться в нее. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, известно ли Кремлю о произошедшем и получали ли там обращение артистов к главе государства. "Я не знаю, входило ли оно в соответствующие подразделения администрации [президента РФ], куда поступают официальные обращения. Но в СМИ мы видели сообщения", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента отрицательно ответил на вопрос, не планирует ли Кремль вмешиваться в ситуацию. Он также заметил, что подобными вопросами занимается Министерство культуры РФ.

В июле Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой сообщил о решении сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. В пресс-службе театра подчеркивали, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства РФ.

Позднее в СМИ было распространено обращение от имени одного из артистов театра, который от себя лично и от имени коллег сообщал, что под сокращение в театре могут попасть 29 человек, большинство из которых - артисты, и выступил с критикой в адрес руководства театра.

Театр имени М. Н. Ермоловой располагается в старинном здании на Тверской улице в Москве. В 1925 году выпускники студии при Малом театре организовали передвижной театр, который по благословению великой актрисы Марии Ермоловой был назван ее именем. С 1944 по 1956 год театр возглавлял народный артист СССР Андрей Лобанов, с 1970 по 1985, а затем вновь с 1990 года - его ученик, народный артист СССР Владимир Андреев. В апреле 2012 года Андреев передал полномочия художественного руководителя актеру и режиссеру Олегу Меньшикову.