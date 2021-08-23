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Театр им. Ермоловой готовит пять премьер в новом сезоне

Художественный руководитель театра Олег Меньшиков сообщил, что 96-й сезон откроется постановкой "Леди Макбет Мценского уезда"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой в 96-м сезоне представит пять новых спектаклей. Об этом сообщил в понедельник журналистам художественный руководитель театра Олег Меньшиков.

"Лесков, "Леди Макбет Мценского уезда", постановщик - Данил Чащин, художник-постановщик - Максим Обрезков. Этой премьерой мы 18 сентября открываем наш игровой театральный сезон", - объявил он.

В ноябре театр представит на основной сцене спектакль Олега Долина "Двенадцатая ночь, или все что угодно" по Шекспиру, а на новой сцене - "Антигону" по Аную в постановке Владимира Киммельмана. В январе на основной сцене покажут сатирическую прозу Александра Цыпкина "Идеальный Че" в постановке Талгата Баталова.

Кроме того, труппа и режиссер Роман Лыков готовит спектакль "Сузуки" по Алексею Шипенко. "У этого спектакля удивительная судьба: ребята показали самостоятельную работу художественному руководству - мне, в присутствии зрителей. Она была настолько хороша как эскиз, что я решил включить ее в репертуарный план театра", - отметил Меньшиков.

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