Валерий Гергиев поздравит Вадима Репина с юбилеем в зале "Зарядье"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева 5 сентября даст два концерта в московском зале "Зарядье", один из которых будет посвящен 50-летию скрипача Вадима Репина. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Фонда Гергиева.

"Дневной концерт посвящен юбилею Вадима Репина - одного из лучших и наиболее востребованных скрипачей мира", - отметили организаторы. Сам скрипач будет солировать в концерте.

Оба выступления станут открытием сезона Гергиева и артистов Мариинского театра в Москве и будут приурочены к празднованию Дня города.

Вадим Репин отметит юбилей 31 августа. Талант скрипача признан во всем мире, он выступает в творческом тандеме с такими музыкантами, как Чечилия Бартоли, Юрий Башмет, Михаил Плетнев, Евгений Кисин, Борис Березовский, Денис Мацуев, Константин Лифшиц и многие другие. Среди дирижеров, с которыми сотрудничал Репин, - Евгений Светланов, Владимир Федосеев, Зубин Мета, Шарль Дютуа, Риккардо Мути, Нэвилл Мэрринер, Марис Янсонс, Владимир Ашкенази, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Владимир Юровский и другие. С 2014 года он проводит на своей родине - в Новосибирске - Транссибирский арт-фестиваль.