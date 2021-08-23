Денис Мацуев выступит с гала-концертом в Коломне 25 августа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пианист, народный артист России Денис Мацуев 25 августа выступит с гала-концертом около Коломенского кремля. Он исполнит "Времена года" Петра Чайковского, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"25 августа в 19 часов у стен Коломенского кремля с гала-концертом выступит народный артист России Денис Мацуев. В программе концерта "Времена года" П. И. Чайковского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концерт станет завершением III летней творческой школы "Новые имена Подмосковья", которую с 9 по 15 августа провело Министерство культуры Московской области совместно с благотворительным фондом поддержки одаренных детей "Новые имена" им. Иветты Вороновой. Партнером концерта стала компания Yamaha Music.

На концерт приглашены участники творческой школы "Новые имена Подмосковья", одаренные дети, получившие субсидию по губернаторской программе "Одаренные дети Подмосковья", и жители городского округа Коломна.