Театр Маяковского представит в новом сезоне пять премьер

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского обещает показать в новом, 99-м по счету, сезоне пять премьер, созданных по произведениям Ивана Гончарова, Александра Островского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Алексея Арбузова и Саши Денисовой. Об этом было сообщено на состоявшемся в понедельник сборе труппы, передает корреспондент ТАСС.

"В прошлом сезоне пришлось довольно трудно работать, часть спектаклей пришлось просто отменять в связи с болезнями многих людей в нашем театре <…> Но мы выдержали этот сезон, и я бы хотел сказать всем тем людям, которые сделали прививку, большое спасибо", - заявил на сборе труппы директор театра Александр Стульнев.

В прошлом сезоне было сыграно более 400 спектаклей, состоялось шесть премьер. А свой предъюбилейный сезон театр открыл 20 августа: на сцене на Сретенке была представлена премьера прошлого сезона - комедия "Дикарка" в постановке Юрия Иоффе. А для первого спектакля основной сцены была выбрана постановка художественного руководителя Миндаугаса Карбаускиса "Русский роман".

Предстоящие премьеры

С премьерами нового сезона ознакомил коллектив художественный руководитель. По его словам, первая премьера нового сезона будет представлена в конце сентября на малой сцене театра - это "Обыкновенная история" по произведению Ивана Гончарова в постановке режиссера Никиты Кобелева. Следующая премьера ожидает зрителей в январе: Анатолий Шульев представит на основной сцене спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского.

Весной театр проанонсировал еще три премьеры: это "Господа Головлевы" в постановке Карбаускиса по произведению М.Е.Салтыкова-Щедрина (спектакль пройдет на основной сцене), "Счастливые дни несчастливого человека" режиссера Юрия Иоффе по притче Арбузова (сцена на Сретенке), а также постановка о жизни и творчестве выдающегося писателя и художника Бруно Шульца с рабочим названием "Бруно", которую поставит по своей пьесе режиссер и драматург Саша Денисова (сцена на Сретенке).

Кроме того, после почти годового перерыва на сцену возвращается спектакль "Семейный альбом" по роману Томаса Бернхарда. В прошлом сезоне постановку Карбаускиса удалось сыграть лишь два раза. Ожидается, что с 1 октября спектакль будет вновь идти на сцене на Сретенке.

Поздравления юбиляров

После объявления планов худрук перешел, по его выражению, "к самой главной и радостной части". "Мне нравится, когда вы друг друга поздравляете, я поражаюсь вашему умению и восхищаюсь вами", - заявил, обращаясь к залу, Карбаускис.

На сборе труппы тепло поздравили артистов и сотрудников, которые служат в театре много лет и в сезоне 2021-2022 года отмечают юбилеи в этой связи.

Народная артистка России Евгения Симонова поздравила с 60-летием работы в театре заслуженную артистку России Майю Полянскую. "Майю Полянскую я увидела в первый раз, когда училась еще в школе, и я вот в этом зале сидела", - поделилась воспоминаниями Симонова. Она рассказала, что потом, уже став актрисой, имела счастье выйти на ту же сцену вместе с Полянской. Симонова выразила восхищение высочайшим профессионализмом актрисы, служением театру, верностью и поэтическим слогом и преподнесла ей букет роз.

А саму Симонову, которая служит в театре 45 лет, поздравляла ее коллега Ольга Прокофьева, отметив, что не знает ни одного человека в театре, который не удостоился бы добрых слов Евгении Симоновой. "Желаю встретиться с Евгенией Симоновой на сцене, и вы узнаете об этой профессии все", - сказала Прокофьева. Со своей стороны Симонова, принимая букет, отметила: "Здесь очень хорошо, в театре Маяковского".

Также теплые слова прозвучали в адрес заслуженной артистки России Надежды Бутырцевой, актрис Светланы Кузнецовой и Людмилы Соловьевой, служащих в театре 45 лет. С 40-летием работы поздравили заслуженного артиста России Юрия Соколова, Любовь Руденко, Александру Ровенских, актрису Елену Романову, режиссера Юрия Иоффе.

За многолетний труд и помощь актерам поблагодарили на сборе труппы также помощников режиссера, начальника бутафорского цеха.

Новые артисты

В труппу приняты 11 выпускников мастерской Карбаускиса, которые этим летом окончили ГИТИС.

"Самое главное - человеческие качества… мне кажется в театре это самое главное", - сказал, обращаясь к артистам, пополнившим труппу, Игорь Костолевский.

В репертуаре театра остаются спектакли "Йокнапатофа", "Москва. Дословно" и "В день свадьбы", в которых заняты молодые актеры.

Гастроли и участие в фестивалях

Осенью театр ожидает плотный гастрольный график. В Туле 5 сентября спектакль "Русский роман" завершит программу V Международного театрального фестиваля "Толстой", а 21 сентября постановка "В день свадьбы" завершит программу V Всероссийского фестиваля "Театральное прихоперье" в городе Балашове.

В октябре спектакли "Как важно быть серьезным" и "Обломов" будут сыграны в Сыктывкаре в рамках празднования 100-летия Республики Коми. Также в октябре "Русский роман" представят в Нижнем Новгороде на X Российском театральном фестивале им. М.Горького, а в ноябре эта постановка Карбаускиса примет участие в фестивале лучших театральных спектаклей "Первый театральный" в Салехарде. Кроме того, спектакль "Новаторы" вошел в конкурсную программу "Уроков режиссуры" Биеннале театрального искусства и будет показан в рамках этого смотра осенью.

Пандемийный сезон

Театр пока не планирует вводить QR-коды и продолжит работать с 50- процентной заполняемостью залов, рассказал ТАСС директор театра Александр Стульнев. По его словам, привиты 72% сотрудников театра и можно говорить о достижении в труппе коллективного иммунитета. Сбор труппы, который традиционно проходил в фойе, был перенесен в большой зал, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Актриса Светлана Немоляева отметила, что уже вакцинировалась от коронавирусной инфекции. "Считаю, что это очень важно, единственное спасение", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Отвечая на вопрос о финансовом состоянии театра, директор признался , что оно "не совсем плохое, как было в 2020 году". "Конечно, потому что мы все же активно работали и кое-что заработали, но все равно, поскольку мы показываем спектакли на половину зала, нам, безусловно, денег не хватает. Мы все же надеемся на помощь департамента культуры", - добавил он.