Общественный совет при Минкультуры проверит репертуарную политику театра Ермоловой

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Общественный совет при Минкультуры РФ проверит соответствие репертуарной политики театра имени М.Н. Ермоловой аспекту нацбезопасности страны. Группа общественного контроля также разберется в ситуации, связанной с увольнением артистов театра, заявил в понедельник зампредседателя общественного совета при Минкультуры Александр Швейдель.

"В самое ближайшее время мы на собрании сформируем группу общественного контроля и вынуждены будем пристально разобраться в ситуации столь непростой и помочь людям восстановить справедливость. Хотелось бы разобраться в соответствии репертуарной политики театра, насколько она соответствует гармонично развивающейся личности и также насколько это соответствует аспекту национальной безопасности, который недавно был озвучен нашим президентом и министром обороны. Я уверен, что мы сможем в этом вопросе разобраться", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной увольнению 18 артистов "Андреевской" части труппы Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

В июле Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой сообщил о решении сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. В пресс-службе театра подчеркивали, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства РФ. Позднее в СМИ было распространено обращение от имени одного из артистов театра, который от себя лично и от имени коллег сообщал, что под сокращение в театре могут попасть 29 человек, большинство из которых - артисты, и выступил с критикой в адрес руководства театра.

По словам артистов театра, они бы хотели добиться проведения проверок в учреждении. "Мы хотим, чтобы были проведены проверки - это раз. Финансовые, трудового законодательства. Поступки Олега Евгеньевича [Меньшиков, художественный руководитель театра] вызывают у нас вопросы. Вопросы справедливости", - заявила актриса Елена Калинина в ходе пресс-конференции.

Кроме того, актеры также ждут отмены приказов об увольнении и создания художественного совета. "Вы спрашивали, чего мы требуем. Отмены приказов об увольнении, восстановления категорий, создания художественного совета, заключения коллективного договора. В конце концов, смены художественного руководства. Потому что это руководство довело театр до ручки", - отметила актриса Василиса Пьявко.

О ситуации

Ранее в пресс-службе Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой сообщили, что артистов предпенсионного и преклонного возраста нет в списке на сокращение - в нем лишь актеры, не имеющие ролей в текущем репертуаре. Представители театра также готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести и достоинства. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что театр регулярно проходит все необходимые проверки, в том числе Службы финансового контроля Департамента культуры города Москвы и государственной инспекции труда. В ходе этих проверок не было выявлено никаких нарушений.