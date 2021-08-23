"Ночь кино" в Пушкинском музее посвятят итальянскому искусству

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Показ отрывков из фильмов итальянских режиссеров и дискуссия о религиозной проблематике в итальянском искусстве пройдут 28 августа в рамках акции "Ночь кино" в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, сообщили ТАСС в пресс-службе ГМИИ.

"ГМИИ им. А. С. Пушкина вновь присоединится к ежегодной акции "Ночь кино", которая пройдет в Москве в субботу, 28 августа. В Итальянском дворике музея состоится показ отрывков из фильмов Роберто Росселлини, Франко Дзеффирелли, Пьера Паоло Пазолини и других итальянских режиссеров", - отметили в пресс-службе, добавив, что в этом году акция подготовлена совместно с Московской школой кино. Попасть на показ можно бесплатно при предварительной регистрации.

Важной частью вечера станет дискуссия о религиозной проблематике в итальянском искусстве, в которой примут участие главный научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ, доктор искусствоведения Виктория Маркова и киновед, доктор искусствоведения, преподаватель курса "История кино и кинотеории" в Московской школе кино Наталья Нусинова. Модератором беседы выступит куратор программы "Художественная постановка" в Московской школе кино Аддис Гаджиев.

Религиозная живопись, представленная в Пушкинском музее, играла важную роль в культуре Италии как один из проводников христианской духовности и католической веры. "Таким образом, на протяжении многих веков формируется национальный менталитет, мировоззрение художников, работавших в разных видах творчества, в том числе в кинематографе. Пример тому - работы Федерико Феллини, отразившие сложные отношения режиссера с католицизмом; размышления на религиозные темы в фильмах Пьера Паоло Пазолини "Теорема", "Страсти по Матфею", "Птицы большие и малые", а в современном итальянском кино к вопросу веры и религии обращается, например, Паоло Соррентино в сериале "Молодой папа", - отметили в музее.

Большое влияние на живопись и кинематограф Италии оказал францисканский орден и его учения. Так, история Франциска Ассизского (основателя католического монашеского ордена) по-разному трактуется в фильмах Роберто Росселлини ("Франциск, менестрель божий", 1950), Франко Дзеффирелли ("Брат солнце, сестра луна", 1972), Лилианы Кавани ("Франциск", 1989). В чем состоит разница авторских концепций, обсудят участники дискуссии.