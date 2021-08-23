Коллекция Третьяковской галереи пополнилась двумя картинами Ивана Николаева

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Две картины современного российского живописца Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи: "Свадьба у Александровского сада" (1987) и "Похоронный оркестр" (1992), сообщили ТАСС в пресс-службе галереи в понедельник.

"Государственная Третьяковская галерея объявляет о поступлении новых произведений в свое собрание, приобретенных на доход от эндаумента - фонда целевого капитала музея за 2020 год. Совет по использованию целевого капитала принял решение приобрести две картины современного живописца Ивана Николаева - "Свадьба у Александровского сада" (1987) и "Похоронный оркестр" (1992)", - отметили в галерее.

Эти работы представлены в постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" в Новой Третьяковке, они посвящены мифологии города, его персонажам и ритуалам.

В собрании Третьяковской галереи находятся три произведения Ивана Николаева, недавно подаренные автором: "Голова" (1974-1975), "Музыкальный экспресс" (1976), "Смерть Попкова" (1978). Все они относятся к экспериментам мастера в области создания трехмерных объектов и инсталляций. "Свадьба у Александровского сада" и "Похоронный оркестр" - первые живописные работы мастера, поступившие в коллекцию музея.

Иван Валентинович Николаев (род. 1940) - художник-монументалист, живописец и график. Сын художников, представитель знаменитой династии Бенуа - Лансере - Серебряковых. В 1964 году окончил отделение монументально-декоративной живописи Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). По окончании учебы он оформлял интерьеры общественных зданий. Среди его работ - роспись банкетного зала ресторана "Встреча" (1967), мозаика для Международного почтамта (1970) в Москве. Наибольшую известность ему принесла работа над художественным оформлением станций Московского метрополитена "Боровицкая", "Отрадное" (совместно с женой Мариной Михайловной Дедовой-Дзедушинской) и "Достоевская".

"Однако особый интерес для Третьяковской галереи представляет живопись, объекты и инсталляции, которые были представлены на персональной выставке Ивана Николаева, состоявшейся в галерее с декабря 2018-го по февраль 2019 года", - говорят в пресс-службе.

Фонд целевого капитала

В настоящее время эндаумент (целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях) Третьяковской галереи, направленный на пополнение коллекции, формируется благодаря частным добровольным пожертвованиям, в том числе поступившим от работы цифровой платформы "Моя Третьяковка". Весной 2021 года состоялось заседание совета по использованию целевого капитала. Доход от целевого капитала "Поддержка малых музеев Третьяковской галереи" за 2019 и 2020 годы было решено направить на реконструкцию и оформление экспозиции Музея братьев Павла и Сергея Третьяковых, который в ноябре 2021 года откроет двери для посетителей.