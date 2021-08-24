Итальянцы показали в Москве спектакль "Вишневый сад" и побеседовали со зрителями

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Проходящий в Москве XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова представил российским зрителям спектакль "Вишневый сад" итальянской Компании Умберто Орсини. Пьесу Антона Чехова сыграли на сцене столичного Театра имени А. С. Пушкина дважды - 22 и 23 августа, а после второго, заключительного показа провели еще и встречу со зрителями, передает корреспондент ТАСС.

Постановку спектакля осуществил режиссер Алессандро Серра, он же выполнил костюмы, сценографию и свет. Исполнителями ролей выступают 12 итальянских актеров. Все они по окончании второго спектакля вышли на сцену, разместились перед закрытым занавесом и повели диалог со зрителями.

"Чехов - моя огромная любовь", - заявил, обращаясь к залу, режиссер Алессандро Серра. Он сообщил, что прочел о Чехове все, что нашел на итальянском. "Для постановки я выбрал "Вишневый сад". В этой пьесе автор рассказывает об экстраординарных вещах самым что ни на есть простым, ординарным способом", - пояснил режиссер, соединивший в своем спектакле комедию и драму.

Исполнительница роли Раневской - Валентина Сперли призналась, что не является профессиональной актрисой. "Мой папа хотел, чтобы я стала артисткой и сыграла Нину Заречную в "Чайке", - поделилась Сперли. "Отца уже нет в живых. Но я надеюсь, папа видит, что я сыграла Любу Раневскую в "Вишневом саде" в Москве", - сказала она.

Об отношении к своему герою также поведал зрителям исполнитель роли Лопахина - актер Марко Сгроссо. "Лопахин - один из моих самых любимых персонажей. Хотя он совсем не похож на меня. Лопахин, конечно, волк, но он нежный волк", - подчеркнул артист. Он напомнил, что итальянская труппа должна была приехать в Москву в мае, но из-за пандемии не смогла этого сделать. "Согласно тексту пьесы, вишневый сад был продан 22 августа. В этот день мы впервые и сыграли свой спектакль в Москве. Не думаю, что такое совпадение могло быть случайным", - убежден артист.

Следующим в афише Чеховского фестиваля значится спектакль "Жизнь", в основе которого древний индийский танец катхак. Его представят в Москве танцовщица и хореограф Адити Мангалдас и артисты ее труппы. Показы состоятся 7, 8 и 9 сентября на сцене Театра имени Моссовета.

О фестивале

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова в этом году изменил формат в связи с пандемией коронавируса. Вместо двух месяцев он продлится почти до конца года - с 14 мая по 26 декабря 2021 года. Мировая серия фестиваля включила 13 спектаклей из одиннадцати стран. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры России и столичного департамента культуры. Показы спектаклей программы пройдут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Музыкальном театре "Геликон-опера", концертном зале "Зарядье".

Чеховский фестиваль учредили в 1992 году. С тех пор он проводится раз в два года. За время существования в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны.