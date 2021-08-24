Кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" в Оренбурге посетят 7 тыс. зрителей

ОРЕНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" пройдет в Оренбурге в 14 раз с 26 по 31 августа. Несмотря на ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, открытые кинопоказы смогут посетить около 7 тыс. зрителей, сообщила ТАСС министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.

"На неделе открываем кинофестиваль - традиционно одно из самых популярных и массовых культурных событий в календаре. По понятным причинам в 2021 году он будет более камерным - мы ожидаем около 7 тыс. зрителей против обычных 40 тыс. Но форма в данном случае вторична, важнее, что несмотря на все сложности, большое кино вновь в Оренбурге, что не прервется традиция, которой уже 14 лет", - сказала она.

Гостями фестиваля станут народные артисты России Ирина Алферова, Евгений Князев, Федор Добронравов, заслуженный артист России Александр Олешко, советский и латвийский артист театра и кино Инвар Калныньш, а также известные артисты Сергей Астахов, Валерия Ланская и другие.

Как уточнили в Минкультуры Оренбуржья, для отбора на участие в фестивале представили более 250 картин. Из них программный директор Роман Дорофеев к конкурсу допустил 36. Это 16 полнометражных лент и 20 короткометражных. Благодаря внеконкурсным программам зрители смогут увидеть за пять фестивальных дней всего 57 картин.

Откроет кинофестиваль японское продолжение фильма о верном псе, который ждал своего хозяина у взлетной полосы "Внуково" около двух лет - "История Акиты и Пальмы". Международная версия ставшей популярной картины режиссера Александра Домогарова-младшего "Пальма" стала своего рода творческим "приветом" одному из самых известных фильмов про собачью верность - "Хатико", считают в министерстве культуры. В эпизодической роли в фильме снялась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, любимый питомец которой - собака Масару породы акита.

Особое внимание на фестивальной неделе уделят соблюдению всех санитарных норм. Все мероприятия пройдут только в кинотеатрах и театрах Оренбурга, а заполняемость залов будет на уровне 75%, если региональные власти не изменят это требование. При этом организаторы обеспечат защитными масками всех зрителей, будут измерять температуру на входе, просить обработать антисептиком руки.

О кинофестивале

Кинофестиваль "Восток & Запад. Классика и Авангард" за 13 лет работы посетили гости из России, Германии, Польши, Италии, Македонии, Казахстана, США и многих других стран. С 2008 по 2020 год в фестивале приняли участие кинематографисты более чем из 50 стран мира. Важными особенностями кинофестиваля стали широкая география кинолент, их тематическое и жанровое разнообразие, киносеансы в формате опен-эйр. Лауреатам конкурсных программ традиционно вручают приз "Золотой сарматский лев".