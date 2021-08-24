Фирма "Мелодия" выпустила первый диск скрипача Даниила Когана

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила первый альбом скрипача Даниила Когана, в который включены произведения Шуберта, Шимановского и Шенберга. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Мелодии".

"Мелодия" выпускает первый диск скрипача Даниила Когана, младшего представителя знаменитой музыкальной династии. Даниил Коган, лауреат Международного конкурса имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже, записал необычную программу, объединив камерные произведения Франца Шуберта, Кароля Шимановского и Арнольда Шенберга", - говорится в сообщении.

Коган является внуком известного советского скрипача, народного артиста СССР Леонида Когана. "Критики отмечают глубину и серьезность исполнения, свойственную русской скрипичной традиции романтическую одухотворенность, тонкий вкус и чувство стиля молодого музыканта", - отмечают в "Мелодии".

Диск записан совместно с пианистом Олегом Худяковым, с которым Коган выступает в последние годы. В записи также приняли участие постоянные ансамблевые партнеры Когана - скрипач Федор Безносиков, альтисты Андрей Усов и Павел Романенко, виолончелисты Сергей Антонов и Михаил Калашников. Музыканты исполнили сюиту Шимановского "Мифы", "Просветленную ночь" Шенберга в оригинальной редакции для струнного секстета и вариационный цикл Шуберта на тему его песни "Засохшие цветы" из цикла "Прекрасная мельничиха".

Цифровая версия диска доступна для прослушивания на платформах Spotify, Apple Music, YouTube, "Яндекс.Музыка" и "ВКонтакте". Презентация альбома пройдет 26 августа в Москве в павильоне "Музыка и саунд-дизайн" Парка Горького в рамках "Российской креативной недели 2021", говорится в сообщении.