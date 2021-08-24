Сайт Кино-театр.ру организует творческие лаборатории для сценаристов и киножурналистов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Профильный сайт Кино-театр.ру запускает работу творческой лаборатории по поиску сценаристов и киножурналистов, лекторами проекта выступят представители этих профессий. Финалистов назовут в октябре, сообщает пресс-служба проекта.

"Мы хотим строить вокруг себя комьюнити молодых сценаристов и авторов. Мы хотим развиваться как крупное новое медиа, у которого есть сильная творческая команда, способная создавать актуальный, качественный и инновационный контент, способный покорить любые кинопремии и получить не один "Оскар". Наша творческая лаборатория - часть этого амбициозного плана. Приглашаем всех, кто давно хотел стать сценаристом и у кого есть много интересных идей, а также тех, кто мечтает интересно и по-новому писать о кино и киноиндустрии", - отметил главный редактор сайта Жан Просянов, которого процитировали в пресс-службе.

Участников обеих лабораторий ожидают вебинары с представителями профессий. С начинающими сценаристами опытом поделятся режиссер Сергей Швыдкой, продюсер Ольга Бердникова, главред Кино-театр.ру Жан Просянов, сооснователь Высшей школы кино "Арка" Дмитрий Котов. От претендентов ожидают синопсис сериала объемом до 10 000 знаков, финалисты получат продюсерскую разработку проекта, победитель - съемку пилотной серии.

Лекторами направления "Киножурналистика и новые медиа" выступят опытные киножурналисты, авторы и пиарщики крупных отечественных киностудий, среди которых Наталья Баринова (ТАСС), Мария Яхьяева ("Москва-24" и телеграм-канал Кино-театр.ру), Евгений Ткачев ("Афиша" и телеграм-канал "Парни из Читальни"), Ирина Данилова (PR "Марс Медиа"). Куратором курса выступит руководитель службы новостей Кино-театр.ру, а также отборщик конкурсной программы международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Мария Токмашева. Претендентам необходимо прислать серию статей, объединенных общей идеей, организаторы выберут 10 финалистов, которые пройдут обучающий курс, а троим победителям предложат оплачиваемую стажировку на сайте.

"Дедлайн приема заявок на направление "Киножурналистика и новые медиа" - 10 сентября, на "Сценарий сериала" - 19 сентября, финалисты будут определены 15 октября", - заключили в пресс-службе.