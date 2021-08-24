Умерла народная артистка России Наталья Исаева

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Народная артистка России, актриса Кировского драматического театра Наталья Исаева умерла во вторник после болезни, сообщается на сайте театра.

"Сегодня после скоропостижной болезни ушла из жизни народная артистка России, актриса Кировского драматического театра, любимица вятской публики Наталья Николаевна Исаева. Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет - это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр", - говорится в сообщении.

Исаева сыграла на сцене драмтеатра сотни ролей, среди которых роль Настасьи Филипповны ("Идиот" Ф. Достоевского), Василисы Мелентьевой ("Василиса Мелентьева" А. Островского), Медеи ("Медея" Л. Разумовской), Жозефины ("Корсиканка" И. Губача), Марии Стюарт ("Мария Стюарт" Ф. Шиллера). В последние годы артистка создала яркие образы в спектаклях "Земля Эльзы" Я. Пулинович (Эльза), "Вишневый сад" А. Чехова (Раневская), "Лисистрата" Аристофана (Лисистрата) и другие.

"Наталья Николаевна трудилась, не зная отдыха - разучивала новые роли, занималась с молодыми артистами, вела занятия по речи, сотрудничала с образовательными организациями, вела широкую общественную деятельность, помогала открыть театральный музей, десять лет возглавляла кировское отделение СТД РФ, была во главе и профсоюзной организации театра. Упорный и целеустремленный человек, Наталья Николаевна никогда не останавливалась на полпути, и поражала всех окружающих своей верой, стойкостью, непримиримостью ко всему низкому, но более всего - широтой и глубиной своей русской души, своим благодарным сердцем и любовью к жизни", - говорится в сообщении.

О месте и времени прощания пока не сообщается.