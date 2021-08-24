На конкурс профмастерства в книжной области "Ревизор" поступило свыше 200 заявок

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 200 заявок из 30 регионов России поступило на конкурс профессионального мастерства в книжной области "Ревизор", самой юной участнице в одной из номинаций исполнилось 12 лет. Также в короткий список награды в разных категориях вошли издательства "Самокат" и Corpus, книжный магазин "Подписные издания" в Санкт-Петербурге и другие, оглашение номинантов состоялось на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

Конкурс "Ревизор" проводится ежегодно среди профессионалов книжной отрасли, среди лучших проектов и инициатив в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела страны. Он помогает развитию книжной отрасли, поощряет яркие и инновационные решения в книжном деле России. "В 2021 году на конкурс поступило свыше 200 заявок из 30 регионов России. Самой молодой участнице - 12 лет", - рассказал на пресс-конференции управляющий вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства "Вече" Леонид Палько.

Как уточнили организаторы, 12-летняя Ярослава Белоглазова вошла в короткий список номинации "Блогер года". Призы конкурса "Ревизор" вручаются в 14 номинациях. "За 10 лет "Ревизор" стал самым значимым отраслевым конкурсом в нашей индустрии. За год мы стараемся отметить самые лучшие инициативы издательств, книжных магазинов и библиотек, самые интересные проекты книжной отрасли, и, конечно, мы не забываем про людей, потому что именно книжные люди - это самое важное. Мы отмечаем личности книжной индустрии в целом ряде номинаций", - поделилась Светлана Зорина, главный редактор журнала "Книжная индустрия", который выступает организатором мероприятия.

На победу в категории "Журналист года" претендуют литературный обозреватель Наталья Кочеткова, литературный критик Полина Бояркина, книжный обозреватель Максим Мамлыга. Специальным дипломом будет отмечен шеф-редактор портала "Год литературы" Михаил Визель.

На звание "Издательство года" претендуют издательство "Самокат", Corpus и "Айар". Среди инновационных сервисов и технологий в коротком списке представлены сервисы MyBook, книгоиздательская платформа Rugram и сервис создания аудиокниг Speechki. Также на церемонии награждения 22 сентября определятся победители в категориях "Книжный магазин года", "Продавец года", "Редактор года/Руководитель направления" и другие. Юбилейные дипломы вручат, в частности, издательствам "Вече", "Эксмо", "Питер", "Златоуст", Российскому книжному союзу.

Организаторами мероприятия выступают также Российский книжный союз, Генеральная дирекция Международных книжных выставок и ярмарок, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, а с 2021 года - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.