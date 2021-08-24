Экскурсии для слабовидящих гостей в "Ясной Поляне" будут запущены в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Экскурсии с тифлокомментариями и тактильными моделями экспонатов в музее-усадьбе "Ясная Поляна", расположенной в Тульской области, будут запущены в сентябре для слабовидящих людей. Об этом сообщила актриса Московского губернского театра, тифлокомментатор высшей категории, телеведущая, общественный деятель Ирина Безрукова в Уральском региональном центре ТАСС во вторник.

Ранее ТАСС сообщал, что копии бюста Льва Толстого, его портрета с женой, модели фасадов мемориальных зданий создадут в 2021 году в "Ясной Поляне", что сделает возможным проведение экскурсий для незрячих и слабовидящих посетителей.

"В этом году мы приступили к проекту - это совместный проект с организацией "Особый взгляд" - <…> к 100-летию Музея Льва Николаевича Толстого. <…> Я со своей командой делаю тифлокомментарии, а "Особый взгляд" делает тактильные модели. И уже в сентябре этого года мы презентуем экскурсии для незрячих в "Ясной поляне", - сказала Безрукова.

Как сообщала ранее руководитель программы "Особый взгляд" Благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" Ксения Дмитриева, в формате аудиозаписей и при помощи шрифта Брайля будут описываться постройки, экспонаты "Ясной Поляны".

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, 10 июня было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.

Толстой Лев Николаевич (1828 -1910) - великий русский писатель. Автор автобиографической трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", эпопеи "Война и мир", романов "Анна Каренина", "Воскресение", драмы "Живой труп" и многих других произведений, ставших классикой отечественной и мировой литературы.