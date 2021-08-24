Более 100 заявок поступило на участие в конкурсе в честь 800-летия Александра Невского

ТАСС, 24 августа. /ТАСС/. Более 100 заявок поступило на участие во всероссийском конкурсе "Своим потомкам завещаю...", посвященном празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, прием которых завершится 20 сентября, сообщили ТАСС во вторник в "Центре развития культуры и туризма "Новый взгляд".

Всероссийский конкурс проводится для формирования в среде молодежи интереса к истории страны через образы национальных героев. По данным оргкомитета, такая форма имеет большое значение для гражданско-патриотического и творческого воспитания детей и молодежи в России, целью конкурса является расширение знаний о великом русском полководце Александре Невском в молодежной среде.

"Поступило более 100 заявок на участие во всероссийском конкурсе "Своим потомкам завещаю...", посвященном празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского", - сообщил представитель центра.

Как сообщается на сайте конкурса, прием заявок начался 2 августа и завершится 20 сентября, итоги буду объявлены 23 сентября, принять участие в нем могут дети и молодежь в возрасте от семи до 23 лет. Конкурс проводится в трех номинациях. По его итогам будут определены лучший видеоблог, лучший чтец, и лучший фотоколлаж. Конкурсантам предлагается создавать видеоролики о памятных местах, связанных с Александром Невским, декларировать литературные произведения о полководце на фоне памятных мест, создавать коллажи из фото, сделанных о памятных местах, имеющих отношение к личности Невского. Для популяризации проекта публиковать работы можно в социальных сетях с хештегами #своимпотомкамзавещаю, #РВИО, #новыйвзгляд.

Также в рамках памятных мероприятий по случаю годовщины со дня рождения Александра Невского в Москве 14 октября состоится историко-литературный вечер, где продемонстрируют театральную постановку о его жизни. Конкурс реализуется при поддержке Российского военно-исторического общества.

В июне 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, Владимир стал одним из центров празднования юбилейной даты. Князь Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году.