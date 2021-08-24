За проведение "Евровидения" в 2022 году поборются пять итальянских городов

РИМ, 24 августа. /ТАСС/. Пять городов Италии - Милан, Болонья, Пезаро, Римини и Турин - претендуют на проведение песенного конкурса "Евровидение" в 2022 году. Об этом во вторник сообщила газета Il Messaggero.

Отмечается, что из 17 городов, выразивших заинтересованность в проведении мероприятия, заявки прислали 11. По итогам инспекций представители Европейского вещательного союза (ЕВС) и государственного итальянского телевидения RAI исключили кандидатуры шести городов, включая Рим.

Итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем международного конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме, набрав 524 балла. Это победа Италии стала третьей в истории "Евровидения" и первой с 1990 года. Как отмечали местные СМИ, возвращение Евровидения, которое в следующем году, согласно правилам, пройдет в Италии, может вернуть популярность конкурсу среди итальянцев.