Марион Котийяр получит премию за вклад в кинематограф на фестиваля в Сан-Себастьяне

МАДРИД, 24 августа. /ТАСС/. Французская актриса Марион Котийяр получит премию "Доностия" за вклад в кинематограф в рамках 69-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте смотра, который пройдет с 17 по 25 сентября.

"Марион Котийяр, одна из самых известных французских актрис современного кинематографа, получит премию "Доностия" 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне. Почетная награда будет вручена ей 17 сентября, в пятницу, в ходе церемонии открытия мероприятия", - говорится в сообщении.

Французская актриса Марион Котийяр снималась в фильмах "Начало", "Темный рыцарь: возрождение легенды", "Такси", "Полночь в Париже" и других. В 2008 году она стала обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA (премия Британской академии кино и телевизионных искусств) за лучшую женскую роль в фильме "Жизнь в розовом цвете". Ранее сообщалось, что американский актер Джонни Депп также получит "Доностию" на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Награду ему вручат 22 сентября.

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне ежегодно проводится в Испании с 1953 года и является крупнейшим культурным событием страны. Высшие награды фестиваля - "Золотая раковина" и "Серебряная раковина". Ежегодно на фестивале проходит вручение награды "Доностия" за вклад в кинематограф. Смотр несколько раз становился площадкой для знаковых премьер в мировом кинематографе. Именно в Сан-Себастьяне состоялась европейская премьера саги "Звездные войны" (Star Wars), а также мир впервые увидел картину "На север через северо-запад" (North by Northwest, 1959) Альфреда Хичкока.