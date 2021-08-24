Псковский театр представит на сцене Александринки премьеру о Великой Отечественной войне

ПСКОВ, 24 августа. /ТАСС/. Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, который является главной театральной площадкой региона и с января 2021 года входит в состав Национального драматического театра России, осенью представит два новых спектакля на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Одна из постановок посвящена испытаниям, которые пришлось пройти советским гражданам в годы Великой Отечественной войны, сообщила во вторник пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

"В сентябре Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина представит два новых спектакля в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Показы пройдут в рамках офф-программы Санкт-Петербургской театральной премии для молодых "Прорыв". Театр дважды покажет в Петербурге 18 сентября спектакль "Дни Победы" режиссера Веры Поповой, 19 сентября петербургский зритель сможет посмотреть спектакль Семена Серзина "Свидетельские показания" - детектив в 13 главах по пьесе Дмитрия Данилова, ставший в Пскове зрительским хитом", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в спектакле "Дни Победы" перед зрителями разворачиваются судьбы шести молодых людей, на долю которых выпало испытание Великой Отечественной войной. "Свои проникновенные, исповедальные монологи они говорят буквально глядя в глаза зрителям - в этом спектакле разделение на сцену и партер отсутствует", - говорится в сообщении.

Главный герой "Свидетельских показаний" - образ таинственно погибшего писателя Александра Вивата, оставшийся в памяти свидетелей. "Каким он был человеком - добрым или злым, спокойным или вспыльчивым, был успешным автором детективов или не мог написать и главы, - пытаются выяснить зрители, сопоставив высказывания разных людей. Билеты на показы в Санкт-Петербурге можно купить на сайте Александринского театра", - отмечается в сообщении.

Псковский драматический театр располагается в здании, построенном в 1906 году, которое в то время получило название Народный дом имени А. С. Пушкина. С 1994 года в псковском театре проводится международный Пушкинский театральный фестиваль.