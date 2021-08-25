Путеводитель в мире кошмаров. Боль, страх и смех "Американской истории ужасов"

Новый сезон "Двойной сеанс" наконец выходит на экраны. Как рассказали создатели, он будет состоять из двух историй — "Красный прилив" и "Долина смерти". Говорят, что это будут две самостоятельные истории, то есть два сезона в одном. Но настоящие фанаты знают, что все не может быть так просто. Вспоминаем все самые интересные, необычные факты и историю сериала

Сколько бы лет вам ни было, в какое бы время вы ни жили, внутри вас существует иррациональный страх чего-либо: монстра под кроватью, клоунов, насекомых или призраков. С детьми все понятно, но даже у взрослых могут быть свои фобии, которые иногда кажутся смешными. Именно на этих вещах, на таких, казалось бы, банальных и простых вещах, которые вкупе могут напугать людей любого возраста со всей планеты, и строится сериал-антология "Американская история ужасов". Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет. Райан Мерфи — один из самых влиятельных шоураннеров Голливуда. Вы можете знать его по, например, сумасшедшей драме о хирургах "Части тела", философскому фильму "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс в главной роли или подростковому сериалу "Хор" (в некоторых переводах — "Лузеры"). Но задумка "Американской истории ужасов" (American Horror Story, AHS), наверное, одного из самых популярных проектов Мерфи, появилась задолго до того, как эти работы были закончены (или даже придуманы). Режиссер говорит, что ему хотелось создать что-то противоположное тому, над чем он работал раньше, что-то более мрачное, серьезное и сложное. В то время Мерфи вместе со своим другом и коллегой Брэдом Фэлчаком работал над "Хором" — музыкальном сериалом, в центре которого находятся подростки-неудачники, учащиеся старшей школы. Все они — участники хорового кружка, часто подвергаются насмешкам, но, несмотря на буллинг, проблемы в семье или внутренние конфликты, они занимаются творчеством, пытаясь достичь своей мечты. Ну а поскольку речь идет о подростках, то в сериале есть и несчастная любовь, и недопонимание с родителями, вражда, потеря близких, поступление в университет и многое-многое другое.

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И вот работая в такой солнечной и позитивной атмосфере (первые серии "Хора" и вовсе иногда выглядят совершенно плюшевыми и несерьезными), Мерфи и Фэлчак параллельно занимаются разработкой AHS — сериала, который рано или поздно заставит ваше сердце уйти в пятки. Все началось с банального сюжета про дом с привидениями. Семейная пара переезжает в солнечный Лос-Анджелес, надеясь начать новую жизнь. Они находят прекрасное и недорогое жилье, но даже не подозревают, что за кровавую историю хранят эти стены. Тут были совершены массовые убийства, жил врач, который сшивал трупы людей и животных, был пойман и убит мальчишка, расстрелявший детей в школе, совершил свои злодеяния маньяк. Все это создатели упаковали в оммаж к классическим фильмам ужасов типа "Сияния", "Омена" или "Битлджуса", параллельно осмысляя ужасающие реальные преступления: судьбу Черного Георгина, трагические события в школе "Колумбайн", убийство восьми медсестер Ричардом Спеком. Первый сезон получил положительный отклик у критиков и полюбился большой аудитории, так что сериал продлили на второй. Но фанатов тогда мучил, конечно, один вопрос: история семьи логически закончена, главные герои умерли, а из дома призракам выхода нет, и о чем пойдет речь дальше? И вот тут создатели придумали новаторскую по тем временам систему нарратива: сериал-антологию, в котором каждый новый сезон рассказывает свою собственную самостоятельную историю. С одним большим и необычным "но": актерский состав, главные звезды которого кочуют из сезона в сезон. Мерфи и Фэлчаку подфартило с самого начала, они сумели собрать вокруг своего проекта очень разных по амплуа, возрасту и внешности актеров, которые с каждым своим появлением раскрывались все больше и больше. Одна из главных звезд сериала — Джессика Лэнг (которая дебютировала в фильме "Кинг-Конг" и сверкала в "Тутси"), в первом сезоне — стервозная соседка, мать мальчика-убийцы, которая ворует столовое серебро, а еще явно что-то скрывает. Создатели были безумно влюблены в работу актрисы, да так, что начали придумывать второй сезон именно с персонажа Лэнг.

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Так появилась "Психиатрическая лечебница" — следующая история в мире страшилок AHS. Джессика Лэнг тут стала ключевым героем, вокруг которого в середине прошлого века крутится жизнь "Брайрклиффа", учреждения для душевнобольных преступников. И это именно та "психушка" со всеми своими стереотипами, которая путешествует из одной франшизы в другую: от "Готики" и "Искателей могил" до Outlast и "Острова проклятых". Врачи-садисты, опыты над людьми, маньяк в соседней камере, мрачные холодные помещения, которые практически не освещаются, ну и конечно, ощущение тюрьмы и отчаяния, ведь главные герои попадают туда по несправедливости, но выбраться будет не так-то просто. Здесь, в этой одной из самых страшных и некомфортных историй сериала, Лэнг исполнила роль сестры Джуд, главы клиники, которая была ответственна за все зверства, что происходили там. Рядом с ней работает немецкий врач Йозеф Менгеле (да-да, это одна из множества исторических отсылок сериала), ей приходится принять в свои стены несправедливо осужденного убийцу Кита Уокера (актер Эван Питерс), и именно она насильно помещает в свою лечебницу главную героиню сериала Лану Уинтерс (актриса Сара Полсон), с чего, собственно, и начинается весь замес. Но герои AHS не так уж просты, особенно когда они пишутся под главных звезд сериала. Та же сестра Джуд, например, на протяжении всего сезона проходит сложную трансформацию от деспотичной монахини, которая безответно и безрассудно влюблена в основателя клиники монсеньора Тимоти Говарда, до женщины, которая сходит с ума от собственных зверств, но в итоге раскаивается (и получает прощение) и оказывается способной принять любовь и теплоту, чтобы найти покой в своей жизни. Сара Полсон и Эван Питерс — два других любимых создателями и зрителями актера. Они единственные, кто сыграл во всех сезонах, кроме девятого, а также исполнят свои роли в новом. Питерс за эти десять лет успел побывать мальчиком, расстрелявшим своих одноклассников; зомби, оживленным шабашом ведьм; психически нездоровым главой жестокого культа; осужденным преступником, чью жену похитили НЛО (вроде как, в сериале это осталось легкой интригой, на додумку зрителям), и так далее.

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Саре Полсон, которую тоже знатно покидало от амплуа к амплуа, и вовсе в четвертом сезоне "Фрик-шоу" о цирке уродов пришлось исполнять две роли одновременно — Бетт и Дот Теттлер родились сиамскими близнецами, причем из "своего" у них были только головы. Актрисе накладывали на плечи специальный манекен, а съемки сцен длились более десяти часов (что очень долго для сериала). Актеры (точнее, наверное, именно эти актеры) — какая-то особая сильная сторона работ Мерфи. И, наверное, его слабость. За более чем десять лет все они превратились в какую-то большую семью и путешествуют из одного проекта в другой. Например, часть актрис из "Хора" Мерфи снимал и в AHS, а главную героиню музыкальной драмы Лию Мишель он снял в сериале "Королевы крика" — саркастическом хоррор-треше. Сара Полсон участвовала в "Американской истории преступлений", а еще стала главной героиней сериала "Рэтчед" про одноименную сестру из романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки".

' YouTube / Netflix'

Все эти перемещения актеров (когда ты в разных историях, декорациях, временных рамках видишь одно и то же лицо) рано или поздно должны были дать почву для рождения конспирологических теорий, и люди начали их строить. Поначалу взаимосвязи выстраивались не такие уж явные. Интереснее стало с третьего сезона, где появилась Мэдисон Монтгомери (Эмма Робертс), одна из самых харизматичных ведьм в шабаше. Фанаты сразу вспомнили, что доктор Монтгомери был первым владельцем особняка из первого сезона, того самого дома-убийцы. Он ставил эксперименты над людьми и делал аборты прямо в подвале своего роскошного особняка. В пятом сезоне с ним встречается и графиня Элизабет (Леди Гага), ну а сама Мэдисон, учитывая безумный характер обоих, его дальняя родственница. Сара Полсон, точнее ее персонаж журналистка Лана Уинтерс вкупе со всеми остальными пасхалками, объединяет все сезоны в одну большую вселенную имени себя. В финале сезона Уинтерс становится экспертом по маньякам и загадочным событиям, выпустив не одну книгу, она эпизодически появляется в шестом и седьмом сезонах, где интервьюирует последних выживших (надо понимать, что сама Полсон играла и полноценные другие роли в этих сезонах). А "Фрик-шоу", четвертый, вообще стал "находкой для шпиона". Туда из второго сезона перекочевали сразу два героя — девушка Пеппер и врач-нацист. Здесь Мерфи рассказал, как и почему эти герои оказались в стенах "Брайрклиффа". Существует и множество других мелочей. Например, человек-свинья (свиное рыло в первом сезоне) или Роанок — мистическая американская колония: упоминания об этих вещах встречаются в разных частях сериала. Связи есть даже между разными проектами Мерфи.

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Восьмой сезон — "Апокалипсис" — стал такой квинтэссенцией, промежуточным итогом ко всем предыдущим, сводящим все связи и пасхалки к логическому катарсису (которого так и ждали фанаты). Тут возвращаются и ведьмы из третьего сезона, и находит свое развитие последняя сцена финала первого. Зрители все-таки увидели (немного), что теперь происходит в доме-убийце и что именно привело мир к катастрофе. Так получается, что этот сериал — такой большой калейдоскоп из множества удивительных и захватывающих вещей. Это большая паутина связей, метафор и пасхалок, за которыми интересно следить и в которых интересно разбираться, а каждое новое открытие будоражит тебя и заставляет безумно радоваться, ведь значит, ты нашел новый пазл этой странной головоломки. Это — большая энциклопедия ужасов: от мистических (дом с привидениями, шабаш ведьм, вампиры) до вполне реальных (маньяки, зловещие культы, клоуны или фрики). И пусть "американская" не сбивает вас с толку, такие страшилки есть в любой стране. Ну и вдобавок — это оммаж самим фильмам ужасов, от самых старых (начала прошлого века) до современных. Мерфи и Фэлчак могут взять самую банальную историю, типа школы магии а-ля Хогвартс, и раскрыть ее совершенно по-другому, как это было в третьем сезоне о шабаше ведьм. Или взять миленьких девочек-близняшек из "Сияния" и превратить их в отталкивающих близнецов-хулиганов, а образ Фредди Крюгера (наверное, одного из самых пугающих маньяков 80-х) воплотить в одном из самых трагичных и вызывающих сочувствие героев. И на фоне всего этого Мерфи и Фэлчак не забывают поговорить на злобу дня. Иногда это что-то довольно камерное, будь то отношения между детьми и родителями или проблемы соседей. А иногда — глобальное, например, шовинизм, нетерпимость, деспотия и тирания, проблемы неравенства в обществе и так далее. Седьмой сезон, "Культ", и вовсе большая политическая сатира, которая разворачивается на фоне прихода к власти Дональда Трампа.

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