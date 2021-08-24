Умер киносценарист Владислав Романов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Киносценарист, профессор кафедры драматургии кино, руководитель сценарной мастерской Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Владислав Романов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ во вторник.

"23 августа 2021 года ушел из жизни киносценарист, драматург, писатель, профессор кафедры драматургии кино, руководитель сценарной мастерской ВГИКа, член Союза кинематографистов РФ, член правления гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов РФ, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член правления общественного Фонда содействия и развития отечественного кинематографа Романов Владислав Иванович", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о дате прощания будет сообщено позже.

Владислав Романов - автор более 40 романов и 16 пьес, сценариев к фильмам и сериалам. Среди них - "Разыскивается опасный преступник", "Лихая парочка", "Тайная стража", "Моя Пречистенка", "Осенний детектив", "Широка река" и др. Также Романов был лауреатом Всесоюзных конкурсов на лучшую пьесу и лучший игровой киносценарий, лауреатом премии Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и КГБ СССР за сценарий к трехсерийному телевизионному фильму "Покушение на ГОЭЛРО", обладателем первой премии по итогам всероссийского конкурса на лучший игровой киносценарий под девизом "Человек в погонах".