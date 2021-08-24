Премьеры сериалов Авдотьи Смирновой, Оксаны Карас, Бориса Хлебникова выйдут на KION осенью

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр KION в период с сентября по декабрь представит зрителям премьеры сериалов "Вертинский" Авдотьи Смирновой, "Чиновница" Оксаны Карас, "Товарищ майор" Бориса Хлебникова и другие проекты. Об этом на презентации во вторник рассказал генеральный директор МТС Медиа/ KION Игорь Мишин.

Онлайн-кинотеатр KION, который начал работу в апреле 2021 года, входит в экосистему МТС. "Старт премьер у нас выпадает на осень", - сообщил Мишин.

Среди проектов, запланированных к выходу в период с сентября по декабрь, сериал "Вертинский" о жизни и творчестве знаменитого русского шансонье, актера и композитора Александра Вертинского, "Чиновница" с Викторией Толстогановой в роли коррумпированной сотрудницы регионального Минздрава, которая решает раскрыть преступную схему продажи поддельных лекарств. Оба сериала позднее выйдут в эфире Первого канала.

Также зрителей ожидают комедии "Товарищ майор" о сотруднике прослушки из ФСБ, "Отец Сергий" Кирилла Кузина о бывшем священнике, ныне охотнике на нечисть, и альманах о молодых людях "Шестнадцать+", каждая серия которого будет строится на музыкальных композициях групп "Аигел", Zoloto и других. Первым релизом сезона станет детективный триллер "Коса" Игоря Волошина о девушке-следователе, которая пытается раскрыть серию убийств на Куршской косе. Действие проекта разворачивается в Калининграде, он выйдет уже 25 августа. Главные роли исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов. Ранее проект получил награду на международном фестивале в Нью-Йорке.

Первые итоги работы и планы

Как рассказал Мишин, за первые четыре месяца с момента запуска онлайн-кинотеатр выпустил 14 оригинальных проектов. "Нашими лидерами стали два восьмисерийных сериала - "Клиника счастья" и "Хрустальный". Очень хорошо в своей категории также работает документальное кино. Оно не может соревноваться с большими игровыми проектами, но, тем не менее, фильм "Дуров" (о создателе социально сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павле Дурове - прим. ТАСС) - тоже драйвер подписки и интереса аудитории", - поделился он.

При запуске онлайн-платформы в апреле текущего года создатели анонсировали проекты в экспериментальном формате киносторис, которые зрители смогут смотреть его как полный метр или как короткие эпизоды по 10-15 минут, разделенные по смыслу. Одним из них стал детективный сериал "Подслушано" режиссера и сценариста Ильи Куликова о расследовании исчезновения детей через социальные сети.

По словам Мишина, проекты в этом формате 40% зрителей смотрят как сериал, 60% - как фильм. "Мы меняем принцип выкладывания серий. Раньше мы выкладывали их сразу как фильм и предлагали человеку выбирать, как он будет смотреть. Теперь мы будем выкладывать по серии в день. Мы продолжим развивать этот формат, он позволяет решать сразу несколько задач, в том числе, ставить жанровые эксперименты. До конца года выйдет еще пять (таких проектов)", - пояснил он.

На данный момент на разных стадиях производства в разработке у KION имеется семь проектов, которые создаются с разными партнерами. Среди них драматический многосерийный триллер "Обоюдное согласие" режиссера Валерии Гай Германики, сериал о полиаморный отношениях "Аморе Море" Яны Гладких, сериал "Нереалити" Анны Пармас, эротический нуар-триллер "Змееносец" Игоря Волошина в формате киносторис и другие.

Онлайн-сервис принял решение продлить на второй сезон шесть оригинальных сериалов, в том числе, комедию "Афера", "Клинику счастья" с Дарьей Мороз в главной роли, "Два", "Секреты семейной жизни".