Здание художественного музея в Нижегородском кремле открыли после двухлетней реставрации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Здание Нижегородского художественного музея в кремле открылось после двухлетней реставрации, которую в последний раз выполняли около 30 лет назад. На работы направили почти 211 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Здание художественного музея в Нижегородском кремле ("Дом военного губернатора") открылось после масштабной двухлетней реставрации. На ее выполнение в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода было выделено 210,9 млн рублей, в том числе 134,19 млн рублей - из федерального бюджета и 76,71 млн рублей - из областного. Ремонтно-реставрационные работы проводились здесь впервые с момента передачи здания музею в 1992 году", - сказано в сообщении.

Как отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин, здание музея - один из ключевых объектов на территории кремля. Оно представляет большую ценность не только как памятник архитектуры, но и как площадка для реализации крупных культурных проектов. "Знаю, что нижегородцы очень ждали завершения реставрационных работ, и вот теперь есть возможность оценить результат. Нижегородский художественный музей обладает одной из лучших в России коллекций предметов искусства, и мы остро нуждались в площадках для того, чтобы представить их широкой аудитории. Кроме того, созданы условия, чтобы принимать шедевры из музеев мирового уровня. Кремль получил еще одну точку притяжения", - приводит слова Глеба Никитина пресс-служба.

До ремонта музей состоял из небольших помещений. Сейчас здесь убрали лишние стены, возведенные в советское время, и полностью заменили инженерные сети. Помимо этого, в здании восстановлена лепнина, паркет и проведено новое освещение, а также создана система кондиционирования и новая климат-система для картин. Было обновлено фондохранилище - закуплены новые специализированные стеллажи для хранения. Также прошла модернизация внутреннего пространства. Воссозданные залы второго и третьего этажей теперь находятся в одном архитектурном пространстве с осовремененными интерьерами цокольного и первого этажей.

В Доме губернатора собраны произведения разных периодов - до XIX века. 25 августа здесь откроются сразу две выставки, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Экспозиция "Русская классика. Нерассказанные истории" включает более двух десятков картин различных жанров и стилистических направлений из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного исторического музея и Нижегородского государственного художественного музея.

С 27 августа в рамках проекта "Нижний Новгород сквозь призму веков" впервые в городе выставят два произведения Николая Рериха из Музея искусства народов Востока, запечатлевшие Нижегородский кремль в начале двадцатого столетия. Из музейных запасников после реставрации покажут картины нижегородских художников середины XX века - Василия Мартынова и Лазаря Хныгина.