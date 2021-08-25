Российская креативная неделя начнется с программы Союза композиторов России и "Мелодии"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Союз композиторов России совместно с фирмой "Мелодия" представят культурную программу на Российской неделе креативных индустрий, которая пройдет в Москве с 26 по 29 августа. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы союза, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Двадцать шестого августа при участии композиторов союза, а также ведущих российских музыкантов в павильоне "Музыка и саунд-дизайн" пройдут лекции, дискуссии, паблик-токи и презентации новых альбомов фирмы "Мелодия". Культурная программа откроет Российскую неделю креативных индустрий, которая пройдет в Парке Горького с 26 по 29 августа", - сказано в сообщении.

О культурной программе

В рамках дискуссий их участники - композиторы, саунд-артисты, ведущие российские музыканты - обсудят, за кем будущее в создании музыки: за человеком или искусственным интеллектом, эксперты индустрии расскажут об экспериментах в киномузыке. Кроме того, саунд-дизайнеры представят две инсталляции, с которыми сможет взаимодействовать каждый слушатель.

"Музыкальное искусство XXI века многомерно, и наша культурная программа для Российской креативной недели про это. Вместе с представителями музыкальной индустрии мы обсудим саунд-дизайн, искусственный интеллект, менеджмент в культуре и, главное, понятность академического искусства сегодняшнему слушателю", - приводятся в сообщении слова генерального директора Союза композиторов России Карины Абрамян.

В свою очередь генеральный директор "Мелодии" Андрей Кричевский, которого цитирует пресс-служба, рассказал, что специально к неделе креативных индустрий компания выпустила новые альбомы: "Нормальная музыка" петербургского композитора Настасьи Хрущёвой и классический альбом "Шуберт. Шимановский. Шёнберг" в исполнении Даниила Когана и ансамбля.

"У участников Креативной недели будет возможность задать вопросы "живому" композитору, автору нашумевшей книги "Метамодерн в музыке и вокруг нее" Настасье Хрущёвой и послушать ее исполнение собственных сочинений, а также пообщаться с представителем легендарной музыкальной династии молодым скрипачом Даниилом Коганом", - рассказал Кричевский.

Как отметили в пресс-службе, все мероприятия будут транслироваться на портале Культура.рф и на официальной странице Союза композиторов России во "ВКонтакте". С полной культурной программой на 26 августа можно ознакомиться на сайте союза.